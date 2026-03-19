대전인권행동 "군함 파견은 불구덩이로 뛰어드는 선택"

큰사진보기 ▲대전인권행동은 19일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "미국과 이스라엘은 이란 침략전쟁을 중단하고, 정부는 호르무즈 해협 군함 파견 요구를 단호하게 거부하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전인권행동은 19일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "미국과 이스라엘은 이란 침략전쟁을 중단하고, 정부는 호르무즈 해협 군함 파견 요구를 단호하게 거부하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

미국과 이스라엘의 이란 침공을 '국제법과 인권헌장을 무시한 침략전쟁'으로 규정한 대전지역 인권·시민사회단체들이 전쟁 중단과 함께 한국 정부의 '호르무즈 해협 군함 파견' 거부를 촉구하고 나섰다.대전인권행동은 19일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "미국의 이란 침략은 유엔 헌장 2조 4항(무력 사용·무력 위협 금지)과 인권헌장을 무시한 명백한 침략전쟁"이라며 "전쟁을 즉각 중단하라"고 요구했다.대전인권행동은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "미국·이스라엘의 공습으로 이란에서는 수천 명이 목숨을 잃었고, 특히 어린이 200명이 폭격으로 희생되었다"며 "레바논 역시 수백 차례 공습으로 1000여 명이 사망하고 피란민은 100만 명을 넘어섰다. 이는 '군사작전'이 아니라 민중에 대한 학살이며 국가 전체를 파괴하는 전쟁범죄"라고 밝혔다.이들은 트럼프 미국 대통령이 '임박한 위협', '핵무기 개발 저지' 등을 명분으로 전쟁을 정당화하고 있다고 비판했다. 이들은 "미 국가 대테러센터(NCTC) 수장 조지프 켄트가 '이란은 임박한 위협이 아니었다. 양심상 이 전쟁을 지지할 수 없다'고 폭로하며 사퇴했다"며 "트럼프의 전쟁 명분은 거짓이며 전쟁은 계획된 것"이라고 주장했다.이들은 또 한국 정부를 향해 '호르무즈 해협 군함 파견 요구'를 단호히 거부하라고 촉구했다. 대전인권행동은 미국이 동맹국에 군함 파견을 요구하는 상황을 두고 "동맹국에 군함을 끌고 불지옥으로 들어가라며 협박하고 있다"고 비판했다.이어 "미국의 이란 침공은 대한민국 헌법이 부인하는 '침략적 전쟁'이므로 국군 부대 파견은 당연히 헌법 위배"라고 강조하면서 "우리 정부는 미국이 요구하는 군함 파견에 대해 단호하게 거절하고, 전쟁 반대에 대한 목소리를 내야 한다"고 촉구했다.아울러 이들은 "호르무즈 해협의 위험은 미국의 침략이 만들어 낸 것"이라며 "호르무즈 해협은 미국의 침략전쟁 시작 전에는 아무런 방해 없이 배들이 잘 왕래하던 곳이다. 선박의 자유 왕래를 보장하고 싶으면 즉각적으로 전쟁을 끝내면 된다"고 주장했다.대전인권행동은 '이란의 민주화'라는 트럼프의 전쟁 명분 역시 강하게 반박했다. 이들은 "미국의 파탄 난 거짓 전쟁 명분 외에 남은 것이래야 '이란의 민주화' 정도"라며 "하지만 침략전쟁과 민주주의는 양립할 수 없다. 민주주의는 침략 후 강매하는 수출품이 아니기 때문"이라고 밝혔다.그러면서 "이란의 민주주의는 이란 민중의 투쟁과 행동으로 찾아올 것이지 침략으로 달성할 것이 아니다"라며 "외세의 군사개입은 민주주의가 아니라 파괴를 남겼다. 이라크, 리비아, 아프가니스탄에서 벌어진 일은 국가의 붕괴, 기반 시설의 파괴, 끝없는 혼란과 고통이었다"고 강조했다.대전인권행동은 이날 ▲미국과 이스라엘의 모든 군사 공격 중단 ▲이란·레바논 공습과 민간인 학살 중단 ▲대한민국 정부의 군함 파견 요구 거부 ▲침략전쟁 동참 요구 거부와 평화외교 촉구 ▲유엔헌장·국제법 위반 전쟁행위 중단 등을 촉구했다.이날 규탄 발언에 나선 양해림 대전인권행동 공동대표는 "미국과 이스라엘의 이란 공격은 어떤 증거도 제시되지 않은 채 유엔 헌장이 금지한 무력 사용 원칙을 위반한 행위"라며 "한국 군함 파견은 평화를 위한 선택이 아니라 전쟁의 불구덩이로 뛰어드는 선택이 될 것"이라고 말했다.박이경수 대전여성단체연합 대표도 "어떠한 상황에서도 침략전쟁은 정당화될 수 없고, 이미 아이들을 포함한 수많은 민간인이 희생되고 있다는 사실이 이를 보여준다"며 "전쟁의 피해는 언제나 여성·아동 등 사회적 약자에게 잔혹하게 전가된다. 전쟁이 아닌 평화적 해결의 길로 나가야 한다"고 촉구했다.신은 전교조 대전지부장은 '미나브 초등학교' 폭격을 언급하며 "이란의 미나브란 지역 초등학교에 미사일이 떨어져 수업 중이던 170여 명의 학생들과 교사가 숨졌다. 전쟁에 참전한 군인들도 아니고, 교실에서 선생님과 같이 공부하던 아이들이 일순간 하늘의 별이 됐다는 걸 누가 상상이나 할 수 있겠느냐"며 "미국은 더 이상 민간인의 희생을, 동맹국의 희생을 강요하지 말고 전쟁을 멈춰야 한다"고 촉구했다.이대희 대전참여자치시민연대 평화연대위원장은 "파병으로 동참하는 것은 침략전쟁의 공범이 되는 일"이라며 "우리가 파병해야 할 이유는 단 하나도 없다"고 말했다. 그는 또 대전시가 발표한 '국방산업 육성계획(2026~2030)'을 거론하고 "전쟁을 산업 성장의 '기회'로 읽는 비정함을 거부한다. 대전은 전쟁산업의 전초기지가 아니라 평화의 도시여야 한다"고 주장했다.