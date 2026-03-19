이천시, '지역의사제' 적용 지역 포함... 지역 인재 정주 기반 확대 기대

큰사진보기 ▲이천시가 정부의 의과대학 정원 확대 정책에 따라 ‘지역의사제’ 적용 지역에 포함됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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이천시가 정부의 의과대학 정원 확대 정책에 따라 '지역의사제' 적용 지역에 포함됐다.이천시는 교육부와 보건복지부가 발표한 '2027~2031학년도 의과대학 학생 정원 배정안' 및 관련 법령 시행에 따라 경기·인천권역 지역의사제 적용 대상에 포함됐다고 19일 밝혔다.이에 따라 아주대학교와 성균관대학교 등 경인권 주요 의과대학에 '지역의사 전형'이 신설될 예정이며, 일정 요건을 갖춘 이천시 학생들도 해당 전형에 지원할 수 있게 된다.'지역의사 전형'은 정부가 설정한 진료권 기준에 따라 중학교와 고등학교를 모두 동일 권역(이천·여주)에서 졸업하고 해당 지역에 거주한 학생에게 지원 자격이 주어질 전망이다.이 제도는 지역에서 학업을 이어온 학생들이 지역 의료 인력으로 성장하도록 유도해 인재 유출을 방지하고, 지역 내 정주 여건을 강화하기 위한 취지로 마련됐다.정부 발표에 따르면 해당 전형으로 선발된 학생들은 교육비 지원 등을 통해 학비 부담 없이 학업에 전념할 수 있는 환경이 제공될 예정이다. 또한 '지역의사지원센터'를 통해 학업과 진로 설계를 지원하고, 대학병원뿐 아니라 지역 의료기관에서 실습할 수 있는 협력 체계도 구축될 계획이다.다만 의사 면허 취득 이후에는 이천·여주를 포함한 지정 지역 의료기관에서 10년간 의무 복무해야 하며, 지역 필수의료 분야에서 활동하게 된다.2027학년도 첫 입학생들이 전문의 과정을 마치고 실제 지역에 배치되는 시점은 2037년 이후가 될 것으로 예상된다.이천시 관계자는 "법령 시행으로 지역 학생들이 활용할 수 있는 새로운 교육 기회가 마련됐다"며 "지역의사제 도입을 계기로 지역 인재가 지역에서 성장하고 정착할 수 있는 기반이 강화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.