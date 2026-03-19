이천시, '지역의사제' 적용 지역 포함... 지역 인재 정주 기반 확대 기대

이천시가 정부의 의과대학 정원 확대 정책에 따라 '지역의사제' 적용 지역에 포함됐다.
이천시는 교육부와 보건복지부가 발표한 '2027~2031학년도 의과대학 학생 정원 배정안' 및 관련 법령 시행에 따라 경기·인천권역 지역의사제 적용 대상에 포함됐다고 19일 밝혔다.
이에 따라 아주대학교와 성균관대학교 등 경인권 주요 의과대학에 '지역의사 전형'이 신설될 예정이며, 일정 요건을 갖춘 이천시 학생들도 해당 전형에 지원할 수 있게 된다.
'지역의사 전형'은 정부가 설정한 진료권 기준에 따라 중학교와 고등학교를 모두 동일 권역(이천·여주)에서 졸업하고 해당 지역에 거주한 학생에게 지원 자격이 주어질 전망이다.
이 제도는 지역에서 학업을 이어온 학생들이 지역 의료 인력으로 성장하도록 유도해 인재 유출을 방지하고, 지역 내 정주 여건을 강화하기 위한 취지로 마련됐다.
정부 발표에 따르면 해당 전형으로 선발된 학생들은 교육비 지원 등을 통해 학비 부담 없이 학업에 전념할 수 있는 환경이 제공될 예정이다. 또한 '지역의사지원센터'를 통해 학업과 진로 설계를 지원하고, 대학병원뿐 아니라 지역 의료기관에서 실습할 수 있는 협력 체계도 구축될 계획이다.
다만 의사 면허 취득 이후에는 이천·여주를 포함한 지정 지역 의료기관에서 10년간 의무 복무해야 하며, 지역 필수의료 분야에서 활동하게 된다.
2027학년도 첫 입학생들이 전문의 과정을 마치고 실제 지역에 배치되는 시점은 2037년 이후가 될 것으로 예상된다.
이천시 관계자는 "법령 시행으로 지역 학생들이 활용할 수 있는 새로운 교육 기회가 마련됐다"며 "지역의사제 도입을 계기로 지역 인재가 지역에서 성장하고 정착할 수 있는 기반이 강화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.