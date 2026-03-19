용인시 중앙도서관, 리모델링 마치고 26일 재개관

큰사진보기 ▲경기 용인시 중앙도서관이 오는 26일 리모델링을 마치고 시민들을 새롭게 맞이한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시 중앙도서관이 오는 26일 리모델링을 마치고 시민들을 새롭게 맞이한다.시는 오는 26일 오후 3시 중앙도서관 어린이도서관 2층 시청각실에서 재개관식을 개최한다고 19일 밝혔다.용인중앙도서관은 지난 1993년 시 최초의 공공도서관으로 개관, 33년간 대표도서관으로서 역할을 해 왔다.지난 2023년 '그린 리모델링 공모사업'에 선정돼 국·도비 약 61억, 시비 약 42억 원 등 총 103억여 원을 들여 지난해 3월부터 공사에 들어갔다.리모델링으로 중앙도서관의 구조 보강은 물론 건물 단열 성능을 강화하고 노후 설비를 교체해 에너지 효율을 높였다.시민이 머물며 이용할 수 있는 체류형 문화공간인 북카페 '책내음'과 실내 정원인 '도서관의 뜰', '청소년존'과 '디지털존' 등도 마련했다.시는 재개관식을 찾은 시민들을 위해 식전 공연인 앙상블 코타의 클래식 연주, 매직유랑단의 마술쇼 등 시민을 위한 여러 프로그램을 마련했다.도서관 스탬프를 찍어서 1층 안내데스크로 오면 중앙도서관 재개관 기념 책갈피 등 기념품을 선착순으로 제공한다.시 관계자는 "무료 네컷 포토부스, 중앙도서관 찐단골 인증 이벤트, SNS 프레임 포토존 운영, 컬러링 엽서 배부 등 다양한 이벤트가 있으니 많은 관심과 방문을 부탁드린다"며 "도서 대출, 반납 및 시설 이용은 27일 오전 9시부터 가능하다"고 말했다.