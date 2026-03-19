유시민의 지지층 A·B·C 구분법...누리꾼들 갑론을박

큰사진보기 ▲18일 매불쇼에 출연한 유시민 작가가 A·B·C 그룹을 설명하는 모습 ⓒ 유튜브매불쇼 영상 갈무리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

유시민 작가가 지난 18일 유튜브 채널 '최욱의 매불쇼'에 출연해, 여권과 이재명 대통령 지지층을 세 그룹(A·B·C)으로 분류한 이른바 'ABC론'을 제시하면서 큰 화제를 모으고 있습니다.온라인 커뮤니티와 SNS 등지에서는 각 그룹에 누가 속하는지 추측하는 글이 잇따르는 한편, 유 작가의 주장을 둘러싼 옹호와 반박이 팽팽하게 맞서고 있습니다.이날 유 작가는 오랜만의 방송 출연 이유를 "검찰 개혁을 둘러싼 일들을 보며 지금이 고비라는 느낌이 들었고, 공론장에서 남들이 하지 않는 중요한 이야기를 보탤 여지가 있어 시민으로서 책임을 느꼈기 때문이다"라고 밝혔습니다.유 작가는 가장 먼저 이재명 정부의 검찰 개혁 2라운드 과정에서 나타난 '숙의'의 부재를 지적했습니다. 그는 "국가 중대사를 논의하는 데 장관들은 보이지 않고 법무부 장관 보좌관만 방송을 돌아다녔다"며 "이는 일 잘하는 이재명 정부에서 있을 수 없는 방식이다"라고 꼬집었습니다.또한 정부안이 일방적으로 통과될 경우 이재명 대통령을 당선시켰던 '내란 극복 정치 연합(민주당, 조국혁신당, 시민사회 등)'이 와해될 수 있다는 위기감에 문제를 제기했다고 설명했습니다. 이후 당정청 합의로 수정안이 마련됐지만, 이 과정에서 유 작가를 향한 '반명(반이재명)' 비판이 제기되기도 했습니다. 유 작가는 이러한 갈등의 배경을 지지층 ABC 그룹 이론으로 풀어냈습니다.유 작가는 먼저 A그룹을 '가치를 중시하는 코어 지지층'으로 규정했습니다. 김대중, 노무현, 문재인 전 대통령부터 이재명 대통령까지 이어지는 진보 진영의 굳건한 지지자들입니다.이들에 대해서는 "대통령의 국정 운영이 잘못될까 봐 진심으로 노심초사하고 걱정하는 사람들이다. 어려움이 닥쳤을 때 끝까지 버텨주는 힘이다"라고 평가했습니다. 유 작가는 "하지만 이들은 당장 지지를 철회하진 않더라도, 마음이 식어버리면 위기가 닥쳤을 때 방어벽이 되어주지 않는다"라며 "노무현 전 대통령 당시 대북송금 특검 수용 이후 코어 지지층이 식어버렸던 것이 그 예다"라고 말했습니다.반면 B그룹은 '이익과 생존'을 목적으로 움직이는 정치인과 스피커들로 정의했습니다. 현재 이재명 대통령의 지지율이 70%에 육박하고 여당이 압도적 다수당인 상황에서 세력을 불리는 집단입니다.유 작가는 "이들은 지방선거 등에서 공천을 받거나 출세하기 위해 '나는 친명이다'라고 나서는 사람들이다. 이들의 뇌는 생존을 중심으로 작동하며 권력자의 생각에만 주파수를 맞춘다"라고 비판했습니다. 덧붙여 "당원들의 지지를 받는 A그룹 스피커들을 '반명'으로 몰아붙이는 것이 그들의 목적 합리성에 부합한다"며 "이들은 위기가 오면 제일 먼저 이재명 대통령을 떠나가고 돌을 던질 사람들이다"라고 주장했습니다.유 작가는 A와 B의 교집합인 'C그룹'을 가장 이상적인 집단으로 꼽았습니다. 유 작가 분류에 따르면, C그룹은 가치를 추구하면서도 현실적 이익과 생존을 함께 고려하는 합리적 현실주의자들입니다.그는 "이들은 자신의 이익을 추구하더라도 전체의 이익을 해치지 않는 범위에서 타협점을 찾는다"면서 "유튜브 채널을 예로 들면, 양 진영이 싸울 때 극단적으로 행동하지 않고 어느 한쪽도 구독을 취소하지 않는 사람들이 C그룹에 속한다"라고 설명했습니다.특히 "가장 성공하는 리더는 C그룹에서 나온다"며 "김대중 전 대통령의 '서생적 문제의식과 상인적 현실감각'을 갖춘 리더들이 여기에 속하며, 이재명 대통령 역시 전형적인 C그룹 스타일이다"라고 평가했습니다. 이재명 대통령이 꼼꼼한 행정으로 매일 수혜자를 만들어내며 지지율을 끌어올린 것도 이러한 합리적 특성 때문이라는 분석입니다.유 작가는 "B그룹이 많아지면 이익을 두고 싸우다가 당과 정부가 엉망이 된다"면서 "가장 바람직하게 운영되려면 이 교집합인 C가 두껍게 존재해야 한다"라고 강조했습니다.유 작가는 B그룹 스피커들이 '뉴 이재명'이라는 개념을 지지층 분열에 활용하고 있다고 지적했습니다. 이재명 대통령의 행정력에 지지를 보내는 새로운 지지층, 이른바 '뉴 이재명' 현상 자체는 자연스럽지만, 일부 세력이 이를 내세워 기존의 전통적 지지층(A그룹)과 선을 긋고 있다는 분석입니다.그는 "A그룹 사람들은 전직 대통령들을 모두 존중하기 때문에 단순히 '반명'으로 몰아서는 제압이 안 된다. 그래서 이재명 대통령을 좋아하는 사람들과 전직 대통령을 좋아하는 사람들을 갈라치기하는 망동을 벌이는 것이다"라고 덧붙였습니다. 자신의 정치적 이익을 위해 기존 집권 연합의 분열을 초래하고 있다는 비판입니다.끝으로 최근 불거진 지지층 내의 갈등에 대해 "동서고금을 막론하고 인기 있는 권력자가 있을 때 늘 생기는 자연스러운 현상이니 스트레스 받지 말라"며 "너무 A나 B를 편들기보다, 건전한 균형감을 가진 C그룹을 많이 응원해 달라"고 당부했습니다. 현상 이면에 있는 정치권의 권력 투쟁 본질을 냉정하게 직시해야 한다는 지적입니다.유 작가의 'ABC론'은 방송 직후 큰 화제를 모았습니다. 해당 영상은 <거침없는 유시민, 오늘은 실명 비판합니다(역대급 논란 예상)>이라는 제목으로 게재돼 하루 만에 조회수 200만 회를 돌파했습니다.온라인 커뮤니티와 영상 댓글 창에서는 누리꾼들의 갑론을박이 이어졌습니다. 한 누리꾼은 "대통령팔이 하지 말고 모든 정치인은 자기 색깔로 승부해야 한다"며 "대통령이 걸어온 것처럼 말과 행동이 일치해야 한다"고 지적했습니다. 다른 누리꾼들은 "어떤 집단이라도 내부 권력 투쟁은 있을 수밖에 없으니 잘 골라내는 게 우리의 몫이다"라거나 "뉴 이재명, 올드 이재명이 어딨나. 그냥 이재명일 뿐이다"라는 반응을 보였습니다.커뮤니티 내 지지자들 사이의 논쟁도 뜨거웠습니다. 한 이용자는 "정치가는 A가 많아야 한다. 정치가 '나'를 위해 작동하면 이익집단이고 카르텔이다"라며 "다수를 대변하고 가치를 위해 기꺼이 희생하며 싸우는 게 기본자세다"라고 동조했습니다. 유 작가의 주장을 요약한 다른 이용자는 "현 당대표와 스피커는 가치를 중시하는 A, 새로 당대표가 되고 싶은 B는 이익을 추구하며 현 당대표를 흔들기 위해 이들을 공격한다. B는 인기가 떨어지면 가장 먼저 배신할 사람이라는 분석이 폭력적으로 다가온다"고 평가했습니다.지지층 내부 분열을 우려하는 목소리도 나왔습니다. 일각에서는 유명 스피커들의 지지자들이 나뉘어 서로를 공격하는 상황을 안타까워하며 "같이 좀 갔으면 좋겠다"는 의견을 냈습니다. 또한 "유 작가가 선 긋기를 위해 대놓고 특정 지지자를 조롱한 것이다"라는 비판과 "원칙을 중시하는 사람이 그럴 리 없다. 불을 끼얹지 말라"는 반박이 맞서기도 했습니다.이를 다가올 선거를 앞둔 권력 투쟁의 연장선으로 보는 시각도 제기됐습니다. 한 누리꾼은 "정치인들을 ABC로 칼같이 구분하는 것 자체가 일정 부분 레토릭(화려한 수사법, 빈말)이다"라며 "지지층 분열 양상으로 돌아서는 것을 보니 지방선거와 전당대회가 얼마 안 남았다는 게 실감난다. 화합보다는 끝까지 싸우게 될 것 같다"며 씁쓸함을 드러냈습니다.