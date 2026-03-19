"이용만 당해" 노동계 한탄에, 이 대통령의 주문

"이용만 하더라. 특히 노동계에서 그런 얘기를 한다. (사회적 대화를) 했더니 강제로 표결하고 의결해가지고. 내 마음에도 없는 걸 강제로 시키니까. 아예 대화를 안 하겠다. 이런 쪽도 상당히 있더라고요. 그래서 제가 그렇게 얘기했다. 이번에는 그 의결하고 이런 것 하지 말자."
이재명 대통령이 19일 노·사·정 간 사회적 대화 기구인 대통령 직속 경제사회노동위원회(아래 경사노위, 위원장 김지형)에 한 주문이다. "초기에 결과물에 너무 연연하지 말자. 신뢰를 회복하는 것만 해도 큰 성공"이라며 "지속적으로 대화할 수 있다는 것. 할 말을 다 할 수 있다는 것만으로도 저는 매우 소중한 성과라 생각한다"고도 했다.
그간 중단됐던 사회적 대화를 제대로 복원하는 것. 그리고 사회적 대타협을 위한 신뢰를 축적하는 것이 당장의 가시적 성과보다 중요하다는 얘기였다.
"빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 같이 가라는 얘기 있잖나"
경사노위는 이날 새 정부 출범 이후 처음으로 본위원회를 열고, 청와대에서 이 대통령과 함께 하는 노동정책 토론회를 열었다.
이 대통령은 이날 토론회 모두발언에서 "우리의 대내외적 환경이 매우 어려운 상황인데 이럴 때일수록 대화하고 타협하고 또 하나의 길을 갈 필요성이 점점 더 커진다"면서 사회적 대화의 필요성을 강조했다.
이 대통령은 "안타깝게도, 주로는 정치적 영향 때문인데, 우리 사회에서 대화와 타협보다는 대결과 적대가 좀 심화되고 있는 게 현실이고 그로 인한 사회적 비용도 상당히 크다"면서 "국정을 총괄하는 대통령 입장에서 언제나 매우 안타깝게 생각하는 부분"이라고 했다.
"'빨리 가려면 혼자 가고, 멀리 가려면 같이 함께 가라'는 그런 얘기도 있다"고 강조했다. 그러면서 경영계의 노동비용 감축과 노동계의 고용유연성 반대를 '혼자 가다 악순환에 빠진 예'로 꼽았다.
경쟁력 강화를 위한 기업의 노동비용 감축이 결과적으로 생산성을 떨어뜨리는 결과를 낳지 않겠냐는 반문. 그리고 고용유연성을 반대하는 정규직 노조의 움직임이 기업의 하청 및 외주 발주, 비정규직 채용 증가로 이어지지 않았냐는 질문이었다.
이 대통령은 이러한 악순환을 끊으려면 서로 양보해야 하는데 수십년 쌓인 불신이 쉽게 해소되기 쉽지 않다면서 대화부터 해야 한다고 강조했다.
"저는 첫 출발이 상대의 상황이 어떤지, 서로 마주 앉아서 진지하게 대화해야 된다고 생각한다. 있는 대로 얘기해야죠. 그러다 보면 서로 오해들도 조금씩은 해소될 것이고 이견이 있는 것들도 조금씩은 조정이 될 수 있을 겁니다."
"기업 원하는 고용유연성, 노동자들이 수용할 수 있는 상황 만들어야"
이 대통령은 특히 고용유연성 문제에 대해 "노동자들이 기업에서 원하는 고용유연성을 수용할 수 있는 상황을 만들어야 한다"고 주장했다. 앞서 지난 2월 국무회의 때도 밝혔던 생각이다(관련기사 : 이 대통령 "노동자는 고용유연성 양보, 기업은 안전망 확충 부담" https://omn.kr/2h08y
).
이 대통령은 "저는 노동계 측에 힘이 충분히 확보되지도 못한 상태라고 판단되기 때문에 노동자들의 희생을 요구하는 방식으로 하는 건 옳지 않다(고 본다)"며 "모두가 받아들일 수 있는 합리적 환경을 만들어야 한다"고 지적했다.
이어 "그 중 하나가 '해고는 죽음이다' 이런 생각을 하지 않을 수 있는 환경, 즉 사회안전망을 충분히 확보하는 것"이라며 "사회안전망 강화에는 비용이 들고 기업 측은 고용유연화에 따라 혜택을 보니 그에 상응하는 부담을 (기업 측에서) 하는 게 바람직하겠다"고 말했다.
이 대통령은 "물론 이게 모든 국민 구성원의 100% 동의를 받을 수는 없다"고 짚었다. 다만 "누군가의 일방적 희생, 누군가의 손실로 가지 않게 하는 게 바람직하고 이런 사회적 타협을 통해서 모두가 더 나은 환경에 충분히 이를 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.