박지원 "충정로 대통령 김어준? 자기들 대통령은 전한길이냐"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 19일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "이번 검찰개혁은 결국 국민이 승리한 역사적 사건이다"라고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"이번 검찰개혁은 결국 국민이 승리한 역사적 사건이다."

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박지원 더불어민주당 의원은 19일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "사법부 개혁에 이어 검찰 개혁까지 완수함으로써 이재명 대통령의 개혁 의지가 한국사에 빛나게 될 것"이라며 이같이 말했다.이날 오후 국회 본회의에서 전날 상임위를 통과한 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치법안 등 검찰개혁법안이 상정될 예정이다.국민의힘은 필리버스터를 예고하며 강력 반발하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 당 최고위원회의에서 검찰개혁법안과 관련, "이재명 정권의 검찰개혁안은 정부안에 남아 있던 최소한의 안전장치마저 사라진 '최악의 악"이라며 재협상을 요구했다.이어 장 대표는 "정청래 민주당 대표는 최종안이 결정되자마자 충정로 대통령 김어준씨에게 보고하러 달려갔다"고 주장하며 "이 대통령이 강경파의 손을 들어준 것을 자랑했다"고 말했다.이에 대해 박 의원은 "자기들 대통령은 전한길씨냐"고 응수하며 장 대표의 발언을 정면으로 반박했다. 그는 김어준의 뉴스공장에서 방송된 '공소취소 거래설' 등에 대해 "검찰 개혁에 저항하는 검찰 고위 간부들의 되치기일 뿐"이라며 "과거 국민의힘 나경원 의원이 한동훈 당시 장관에게 공소 취소를 요청했던 사례를 들며 자기들이 하던 짓을 민주당도 할 것이라 착각하지 마라"고 일축했다.그는 이번 검찰개혁안 도출 과정에서 이 대통령이 보여준 '민주적 리더십'을 재차 강조했다. 그는 "당내 강경파와 온건파의 목소리를 조율하고, 검찰총장의 헌법적 지위는 유지하면서 실질적 수사 기능만 이관하는 방식은 '실용적 정부'의 결단이다"라고 강조했다.아울러 그는 강훈식 청와대 비서실장의 UAE 원유 확보와 김민석 국무총리의 트럼프 면담 성과 등을 언급하며 "일 잘하는 대통령 밑에 유능한 참모들이 국정을 살리고 있다"고 평가했다. 그는 "민생 경제와 관련해서도 정부가 주말을 반납하며 추경 예산을 편성 중이다"라며 "특히 (전날 법사위에 출석한 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 통해) 면세유 보조금과 비료 원재료 확보 등 농어민 지원책이 포함될 것임을 확인했다"고 말했다.