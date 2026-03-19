부마항쟁 7개 단체 "이 대통령 헌법전문 수록 발언 환영"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3월 19일 경제사회노동위원회 제1기 출범을 맞이해 청와대에서 열린 노동정책 토론회에서 발언하고 있다. 2026.3.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3월 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지 참배를 마친 뒤 작성한 방명록. 이 대통령은 "님들의 희생과 헌신 민주주의 완성으로 보답하겠습니다"라고 적었다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 단계적 개헌 필요성과 함께 부마민주항쟁의 헌법전문 수록을 강조하자 부산과 경남의 관련 단체가 공동 성명을 내어 이를 환영했다. 범시민추진위 가동에도 그동안 좀처럼 이 대통령의 입에서 부마항쟁을 듣기 힘들었지만, 3.15 의거 기념식과 국무회의에서 연달아 관련한 말이 쏟아지면서 적극적인 개헌 반영을 기대하는 눈치다.19일 성명을 발표한 부마민주항쟁기념사업회·부마민주항쟁기념재단 등 부마 관련 7개 단체는 이 대통령의 발언에 대해 "대한민국 민주주의의 역사적 정통성을 바로 세우고, 그 형성과 발전의 과정을 온전히 헌정 질서 속에 반영하려는 중요한 계기"라고 평가했다.대통령의 의지 표현을 반긴 이들 단체는 일회성 선언에 그치지 않도록 개헌 논의 과정에서 부마항쟁 헌법전문 수록을 구체적으로 의제화해야 한다는 제안을 던졌다. 동시에 여야를 넘어선 초당적 협력도 당부했다. 유신독재를 무너뜨리고 5.18 민주화운동, 6월민주항쟁의 디딤돌이 된 부마항쟁의 의미를 정치권이 헌법에 담아야 한다는 주문이다.7개 단체는 "전문 수록은 특정 지역이나 세대의 요구가 아니"라며 "민주주의의 출발점, 즉 뿌리를 바로 세우는 일로 과거를 기리는 동시에 미래 세대에게 그 의미를 분명히 전하는 헌정적 책무"라고 국회 차원의 전방위적 노력을 촉구했다.이번 성명의 명단에는 부마민주항쟁경남동지회, 부마민주항쟁마산동지회, 부마민주항쟁부산동지회, 10.16부마민주항쟁기념사업회, 부산민주항쟁기념사업회까지 부산과 창원의 단체가 빠짐없이 이름을 올렸다. 부마와 관련돼 있는 모든 단체가 사실상 총의를 모은 셈이다.최근 이 대통령은 66주년 3.15 국가기념식과 지난 17일 국무회의에서 부마항쟁을 빼놓지 않고 거론하고 있다. 1960년 이승만 정권 말기 벌어진 부정선거 저항과 4.19혁명 도화선이 됐던 현장을 찾아 그 뜻을 기리며 위기 때마다 나라를 일으켜 세웠던 이정표 중 하나로 3.15 의거와 부마항쟁을 꼽았다.이틀 전 국무회의에선 정부의 헌법 개정 준비를 주문하며 부마항쟁을 소환했다. 5.18 정신 반영을 얘기하면서 부마항쟁까지 연계한 것이다. 이 대통령은 "야당에서 5.18 정신을 헌법전문에 넣으면서 부마항쟁도 하자 이런 주장을 한 걸로 안다. 그것도 한꺼번에 하면 더 좋겠다"라면서 "부마항쟁도 헌정사에서 의미 있는 일이기 때문에 같이 하면 형평성에 맞고 논란도 줄일 수 있을 것"이라고 힘을 실었다.그동안 부산과 경남 지역은 지방선거와 맞물린 개헌 추진 과정에서 부마항쟁의 헌법전문 수록을 직간접적으로 여러 차례 요청해 왔다. 이 대통령의 이번 공개적 발언도 이러한 노력의 연장선으로 본다. <오마이뉴스>와 만난 김종기 부마기념재단 상임이사는 "계속 헌법전문에 담아야 한다는 당위성을 말해왔다. 대통령에 이어 이제 국회가 책임감 있는 역할을 해야 할 시점"이라고 말했다.부마항쟁은 박정희 유신독재에 맞서 1979년 10월 16일 부산대를 시작으로 부산과 경남 마산(창원)에서 일어난 민주화운동을 말한다. 당시 박정희 군사 정권은 대규모 항쟁이 벌어지자, 계엄령을 선포하고 1500여 명을 연행하는 등 시위를 강제로 억눌렀다. 하지만 김재규 전 중앙정보부장이 박 전 대통령을 쏘는 10.26 사건, 즉 내분으로 연결돼 유신체제의 붕괴를 앞당겼다.그런데도 권위주의 정권 은폐 속에 부마항쟁은 철저히 '잊힌 역사'였다. 지속적 문제 제기 끝에 항쟁 발발 40여 년 만인 2019년에야 국가기념일로 지정됐을 정도다. 완전한 진상규명과 명예회복은 아직도 풀지 못한 과제다. 지난 12.3 내란 사태에선 대학생들이 부마정신 계승을 외쳐 주목을 받기도 했다. 한국 현대사 4대 민주항쟁으로 평가받는 부마의 뜻을 새기며 비상계엄에 맞대응해야 한다는 목소리였다.