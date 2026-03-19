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정치

26.03.19 12:02최종 업데이트 26.03.19 12:02

조병옥 음성군수 선거법 위반 의혹, 경찰 조사

이장·행정동우회원에 여론조사 참여 독려 문자 발송... "지인 몇 명에게만 보냈다" 해명

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조병옥(더불어민주당) 충북 음성군수가 관내 이장 및 행정동우회원들에게 여론조사 지지를 호소하는 문자메시지를 보낸 사실이 알려지면서 경찰이 공직선거법 위반 여부에 대한 수사에 착수했다.

18일 충북 음성경찰서는 조 군수가 유권자들에게 지지를 유도하는 내용의 문자를 발송한 것과 관련해 위법성 여부를 조사하고 있다고 밝혔다.

앞서 해당 문자를 받은 한 군민은 조 군수를 공직선거법 위반 혐의로 고발한 것으로 전해졌다. 사건을 먼저 들여다보던 선거관리위원회도 경찰 수사가 시작되자 관련 자료 일체를 이첩했다.

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문제가 된 문자는 지난 3월 9일 발송됐다. 조 군수 명의의 휴대전화 번호로 발송된 메시지에는 "음성군수 여론조사 조병옥. 오늘 밤이나 내일 전화 여론조사 실시. 전화를 꼭 받아주세요. 지지후보 '조병옥' 선택"이라는 내용이 담겼다.

취재 결과, 해당 문자는 음성군 관내 일부 이장과 퇴직 공무원 모임인 행정동우회원 일부에게 전송된 것으로 확인됐다.

현행 공직선거법은 기초자치단체장을 '선거운동을 할 수 없는 자'로 규정하고 있다. 이에 따라 조 군수가 보낸 문자가 선거운동에 해당할 경우, 법 위반으로 판단될 가능성이 크다.

"소수에게 보냈다" 해명, 발송 규모가 변수

조 군수는 "여론조사 관련 문자가 선거법에 저촉되는지 몰랐다. 지인 몇 명에게 보냈을 뿐"이라며 "같은 공무원 신분인데 국회의원이나 도의원은 문자를 보낼 수 있고 단체장은 안 된다는 것은 형평성에 맞지 않는다"고 주장했다.

이번 사안의 쟁점은 크게 두 가지로 압축된다. 우선 해당 문자가 단순 안내인지, 선거운동에 해당하는지 여부다. 여기에 더해 문자가 어느 정도 범위로 발송됐는지도 중요한 판단 기준이 될 전망이다.

조 군수의 주장처럼 극소수에게 발송된 경우 경고나 주의에 그칠 수 있지만, 다수 유권자를 대상으로 조직적으로 발송된 사실이 확인되면 처벌 수위는 높아질 수 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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