광주시, 경강선 열차 증편·배차 간격 단축 환영... "근본적 철도 개선 추진"

큰사진보기 ▲경기 광주시는 오는 23일부터 시행되는 경강선 열차 증편과 배차 간격 단축 조치에 대해 환영의 뜻을 밝히고, 이를 계기로 선로 용량 확보 등 구조적 개선에 행정력을 집중하겠다고 19일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

AD

경기 광주시는 오는 23일부터 시행되는 경강선 열차 증편과 배차 간격 단축 조치에 대해 환영의 뜻을 밝히고, 이를 계기로 선로 용량 확보 등 구조적 개선에 행정력을 집중하겠다고 19일 밝혔다.시에 따르면 이번 조치는 평일 기준 열차 2회 증편과 함께 오전 9시대 배차 간격이 기존 최대 28분에서 19분으로 단축되는 내용을 담고 있다. 광주시는 이를 출근 시간대 혼잡 완화를 위한 첫 단계로 평가했다.시는 "이번 증편은 광주시민의 오랜 요구와 출근길 불편 해소를 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "경강선 서비스 개선을 위해 협력해 온 국토교통부와 한국철도공사, 국가철도공단, 지역 국회의원 등 관계자에게 감사드린다"고 밝혔다.그동안 광주시는 출근 시간대 혼잡 문제 해결을 위해 관계 기관을 수차례 방문해 열차 증량과 증편, 배차 간격 단축 등을 지속적으로 건의해 왔다. 시는 이번 조치가 이러한 노력과 지역 정치권의 협력 결과라고 설명했다.다만 시는 이번 증편을 일시적 개선이 아닌 시작 단계로 보고 있다. 현재 12편성으로 운영 중인 경강선은 구조적 한계를 안고 있으며, 향후 수서~광주선과 월곶~판교선 연결, 수도권광역급행철도(GTX) D노선, 경강선 연장 사업 등이 추진될 경우 동일 선로 공동 사용에 따른 용량 부족과 병목 현상이 심화될 것으로 예상된다고 밝혔다.이에 따라 광주시는 선로 용량 문제 해소를 위해 경강선 복복선화와 GTX-D 노선의 별도 노선 신설 등 근본 대책을 중앙정부에 제시한 바 있으며, 중장기적으로 관련 정책을 추진할 계획이다.시는 또 '경강선 복복선화 사전타당성 조사 용역' 추진을 검토 중이다. 해당 용역을 통해 수요 증가와 선로 포화 가능성, 공사 및 운영 방안 등을 분석하고, 결과를 바탕으로 제6차 국가철도망 구축계획 반영을 건의할 방침이다.아울러 곤지암역 시설 개량 사업도 추진 중이다. 곤지암역에는 본선 승강장 안전문 설치와 신호기 확충 등 시설 보강이 진행되고 있으며, 2026년 하반기 준공을 목표로 하고 있다.광주시는 곤지암역이 경강선 내 유일한 부본선을 갖춘 역으로, 향후 대피와 회차 기능을 수행하는 핵심 거점 역할을 할 것으로 보고 있다. 시설 개선이 완료되면 중간 회차와 반복 운행 확대를 통해 출·퇴근 시간대 열차 운행의 유연성이 높아질 것으로 기대하고 있다.방세환 광주시장은 "이번 증편으로 시민 불편이 일부 해소될 것으로 기대되지만 목표는 철도 서비스의 근본적 개선"이라며 "복복선화와 별도 노선 신설, 회차 기능 강화 등 기반 시설 확충을 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.