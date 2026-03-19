김태흠 충남지사 "농촌 의원 줄이기, 무책임한 처사"

큰사진보기 ▲김태흠 충남지사가 19일 입장문을 내고 국회 정치개혁특별위원회에서 논의 중인 광역의원 선거구 및 정수 획정안을 강력하게 비판했다. 사진 김태흠지사페이스북 ⓒ 김태흠 관련사진보기

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김태흠 충남도지사가 최근 국회 정치개혁특별위원회(정개특위)에서 논의 중인 광역의원 선거구 및 정수 획정안을 강하게 비판했다.김 지사는 이를 두고 '지역의 특수성을 외면한 무책임한 처사'라고 지적했다.김 지사는 19일 입장문을 통해 국회가 금산·서천·태안의 도의원 정수를 각각 2명에서 1명으로 줄이려는 움직임에 대해 "단순히 인구 숫자만으로 재단할 문제가 아니다"고 밝혔다.김 지사는 19일 입장문에서 국회가 금산, 서천, 태안의 도의원 정수를 각각 2명에서 1명으로 줄이려는 움직임에 대해 "단순히 인구 숫자만으로 재단할 문제가 아니다"고 지적했다.국회는 헌법재판소가 결정한 '선거구 간 인구 편차 3대 1 허용 한계'를 맞추기 위한 조치라는 입장이다. 그러나 농촌 지역 지방자치단체들은 "인구만을 기준으로 삼을 경우 면적이 넓고 행정 수요가 복잡한 농어촌 지역의 목소리는 위축될 수밖에 없다"며 반발하고 있다.김 지사 역시 충남 해당 지역들이 넓은 면적과 분산된 생활권, 열악한 교통 여건, 심화되는 고령화 등으로 행정 수요가 오히려 높은 곳이라고 강조했다.그는 "주민 목소리를 대변할 대표성이 더욱 두텁게 보장돼야 함에도 국회는 획일적인 기준으로 의원 정수 축소를 고집하고 있다"며 국가 균형발전에 역행하고 농촌 소멸을 가속화할 수 있다고 우려했다.타 시·도와의 형평성 문제도 제기했다. 김 지사는 "같은 기준을 적용한다면 전남은 최소 4석이 줄어야 한다"며 특정 지역만을 겨냥한 논의가 정당 간 정치적 유불리에 따른 결과가 아닌지 의문을 나타냈다.한편 국회 정개특위는 공직선거법에 따라 선거구를 확정해야 하지만, 인구 산정 기준과 지역별 이해관계가 얽히면서 선거 때마다 진통을 겪고 있다.