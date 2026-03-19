"수능생 건강 위해"... 울산시, 18세도 인플루엔자 예방접종 지원

큰사진보기 ▲울산시청 전경 ⓒ 박석철 관련사진보기

"수험생들이 건강한 상태에서 학업에 전념할 수 있도록 예방접종 지원을 추진하게 됐다. 감염병 예방을 통해 시민 건강 보호와 안전한 건강도시 환경 조성에 힘쓰겠다."

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19일, 울산시가 "고3 수험생의 건강 보호와 안정적인 수험 환경 조성을 위해 오는 9월부터 인플루엔자 예방접종을 지원한다"고 발표한 뒤 울산시 관계자는 그 배경을 이같이 설명했다.앞서 울산시는 고3 수험생인 18세 청소년을 대상으로 인플루엔자 예방접종을 지원하기 위해 지난 3월 17일 울산시의회 심의를 통해 '2026년 제1회 추가경정예산''을 확보했다.18세 청소년을 대상으로 한 인플루엔자 예방접종 지원은 일부 기초지자체의 사례는 있지만 광역지자체 차원에서 해당 연령대 수험생을 대상으로 예방접종을 지원하는 것은 울산시가 전국 최초다.대상자는 울산에 거주하는 18세 청소년으로, 오는 9월부터 매년 절기 인플루엔자 접종 기간 내 1회 예방접종을 지원하며 접종은 울산시 관내 지정 위탁의료기관 240개소에서 받을 수 있다.울산시 관계자는 "수험생은 학교와 학원 등에서 장시간 밀집된 환경에 노출되는 경우가 많고, 입시 준비로 인한 피로 누적과 스트레스로 면역력이 저하되기 쉬워 인플루엔자 등 호흡기 감염병에 취약한 상황"이라며 "특히 인플루엔자에 감염될 경우 학업 공백이 발생해 중요한 입시 일정에 영향을 미칠 우려가 있어 예방이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.한편 인플루엔자는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'에 따라 필수예방접종에 포함된 감염병이다. 기존 국가 인플루엔자 예방접종 지원 대상은 생후 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신이며, 올해부터는 지원 대상이 14세 어린이까지 확대됐다.울산시는 이같은 국가 지원 대상에 포함되지 않는 18세 청소년을 자체 사업으로 추가 지원함으로써 수험생의 건강 보호 사각지대를 해소한다는 방침이다.