광주은행, 한국산업 브랜드파워 지방은행 9년 연속 1위

큰사진보기 ▲광주은행이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 지방은행 부문에서 9년 연속 1위를 차지했다. ⓒ 광주은행 관련사진보기

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광주은행은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 지방은행 부문에서 9년 연속 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.브랜드 이미지, 이용 가능성, 선호도 등 로열티 항목 전반에서 높은 점수를 받으며, 2018년부터 9년 연속 지방은행 부문 1위 자리를 지켰다.광주은행은 소상공인과 중소기업을 중심으로 한 금융 지원에서 두드러진 성과를 이어가고 있다.지난해 지역경제 활성화를 위해 96억원을 특별 출연, 2566억원 규모의 특례보증 대출을 공급하는 등 실질적인 금융 지원을 확대했다.이 같은 노력은 대외 평가로도 이어져 금융위원회가 실시한 '지역 재투자 평가'에서 5년 연속 최우수 등급을 획득했다. 또 금융감독원이 개최한 '2025년도 포용·상생금융 시상식'에서 지방은행 중 유일하게 '자영업자 경영컨설팅 지원 우수기관상'을 받기도 했다.디지털 부문에서도 의미 있는 성과를 내고 있다.인터넷전문은행 토스뱅크와 협업해 선보인 공동대출 상품 '함께대출'은 플랫폼 기반의 비대면 경쟁력과 전통 은행의 리스크 관리 역량을 결합한 혁신 모델로, 제도적 한계를 넘어 혁신금융서비스로 추진된 사례로 손꼽히고 있다.2024년 8월 출시 이후 현재까지 누적 공급액 1조 4천억 원을 돌파했으며, 안정적인 건전성과 전국 단위 고객 유입을 동시에 끌어내며 지방은행의 새로운 성장 방식으로 주목받고 있다.글로벌 사업 확장에도 속도를 내고 있다.베트남 사업 경험을 기반으로 우즈베키스탄 금융기관과 협력 체계를 구축하며 중앙아시아 진출의 교두보를 마련했으며, 광산구 흑석동에 개점한 외국인금융센터를 통해 국내 외국인 고객 대상 금융서비스도 강화하고 있다.지역사회와의 연계도 광주은행 경쟁력의 중요한 축이다.지역 스포츠 구단 후원과 자체 스포츠단(텐텐양궁단, 비츠로배드민턴단) 운영, 장학사업 등은 지역 인재 육성과 공동체 기반 강화를 위한 장기적인 투자로 이어지고 있다. 아울러 국내 최대 규모의 한국화 공모전인 '광주화루'를 통해 문화예술 분야 지원까지 확대하며 지역사회와의 상생 가치를 실천하고 있다.정일선 광주은행장은 "지역과 지역민을 최우선으로 하는 원칙이 고객의 신뢰로 이어진 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 지역경제와 함께 성장하는 금융기관으로서 책임과 역할을 다하겠다"고 말했다.