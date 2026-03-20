"한국 학생들이 보낸 편지, 무엇보다도 소중합니다"



2025년 9월 10일 경기도에 있는 A고등학교에서 필자가 '팔레스타인의 눈물, 그리고 우리의 역할'이란 제목으로 강연했습니다. 이후, 강연을 들었던 학생들이 팔레스타인 가자지구 청소년에게 보내는 영어로 된 손편지를 썼습니다. 필자가 이 편지를 스캔해서 파일로 만들어, 팔레스타인 가자지구에 있는 알자와드(Al-Jawad) 학교의 교사 라자(Rajaa)에게 전했습니다.



2026년 3월 11일 알자와드 학교에서는 한국-팔레스타인 학생 교류 수업이 있었습니다. 이 자리에서 교사 라자가 한국에서 온 편지를 학생들에게 읽어줬고, 학생들은 한국 학생에게 보내는 감사의 마음을 글과 그림으로 표현했습니다. 이 수업에는 알자와드 학교 교장 하딜(Hadeel)도 참여했습니다. 교사 라자가 학생들의 모습과 수업 풍경을 사진으로 찍어 필자에게 보냈습니다.



큰사진보기 ▲2025년 9월 10일 경기도 A고등학교에서 열린 ‘팔레스타인의 눈물, 그리고 우리의 역할’이란 제목의 강연에 참여한 학생들 ⓒ 미니 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 9월 10일 경기도 A고등학교에서 ‘팔레스타인의 눈물, 그리고 우리의 역할’이란 제목으로 강연하고 있는 필자 ⓒ 미니 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 청소년이 팔레스타인 청소년에게 보낸 편지 ⓒ 미니 관련사진보기

팔레스타인의 청소년들에게

안녕하세요! 저는 한국에 사는 고등학생입니다. 뉴스를 통해 여러분의 이야기를 들었습니다. 여러분에게 하루하루 살아간다는 것이 얼마나 힘든 일인지 완전히 이해할 수는 없지만, 제 마음은 진심으로 여러분의 아픔과 함께합니다. 여러분이 겪는 고통과 어려움은 결코 있어서는 안 될 일입니다. 여러분의 목소리, 여러분의 꿈 그리고 여러분의 삶은 모두 너무나 소중합니다. 비록 우리가 멀리 떨어져 있지만, 저는 여러분을 잊지 않을 것이며 마음으로 늘 함께 연대하겠습니다. 언젠가 여러분에게 평화와 자유가 찾아오기를 간절히 바랍니다. 부디 기억해 주세요. 여러분은 혼자가 아닙니다. 제가 여러분을 응원하고 있습니다. - ○○고등학교의 한 학생 드림

큰사진보기 ▲한국 청소년이 팔레스타인 청소년에게 보낸 편지 ⓒ 미니 관련사진보기

팔레스타인 친구들에게,

제 이름은 ○○○이고, 한국 ○○고등학교에 다니는 1학년 학생입니다. 여러분에게 위로와 희망의 메시지를 전하고 싶습니다. 제가 비록 멀리서 살고 있지만, 마음은 언제나 여러분과 함께하고 있습니다. 여러분이 매일 마주하는 고통과 두려움을 제가 완전히 다 이해할 수는 없겠지만, 여러분의 안전과 평화를 진심으로 기원합니다. 부디 여러분은 혼자가 아니라는 것을 기억해 주십시오. 전 세계의 많은 청소년들이 여러분을 걱정하고 있으며, 더 밝은 미래가 오기를 바라고 있습니다. 여러분의 꿈과 목소리 그리고 용기가 언젠가 평화와 자유를 가져다줄 것이라고 믿습니다. - 한국 ○○고등학교 1학년 ○○○

큰사진보기 ▲한국 청소년이 팔레스타인 청소년에게 보낸 편지 ⓒ 미니 관련사진보기

팔레스타인 친구들에게,

안녕하세요. 제 이름은 ○○이고, 한국에 있는 ○○고등학교에 다니는 학생입니다. 비록 멀리 떨어져 있지만, 많은 사람이 여러분을 걱정하며 생각하고 있습니다. 또한 여러분을 지지하고 있고, 평화와 희망을 전하고 있습니다. 여러분은 결코 혼자가 아니라는 것을 꼭 기억해 주세요. 삶이 힘들 수 있다는 것을 알지만, 여러분 내면의 힘과 주변의 작은 기쁨들 그리고 여러분을 믿는 사람들의 사랑을 꼭 붙잡으시길 바랍니다. 여러분의 꿈과 목소리는 소중하며, 그것은 진정으로 가치 있는 것들입니다. 여러분의 삶이 웃음과 행복으로 채워지고, 집과 거리에도 평화가 깃드는 날이 곧 찾아올 거예요. 기운 내세요. 계속해서 희망을 잃지 마시고, 많은 이들의 마음이 언제나 여러분과 함께하고 있다는 것을 알아주세요.- 따뜻한 마음을 담아, 한국에서 ○○ 드림

큰사진보기 ▲팔레스타인 가자지구에 있는 알자와드 학교 교사와 학생들 ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲텐트에서 수업하고 있는 팔레스타인 가자지구 알자와드 학교 학생들 ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 학생들에게 보내는 감사의 마음을 그림으로 그리고 있는 팔레스타인 가자지구 학생들 ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲수박은 팔레스타인을 상징합니다. 팔레스타인 깃발과 수박에 빨간색, 검은색, 하얀색, 초록색이 들어있기 때문입니다. 이스라엘이 팔레스타인인이 팔레스타인 깃발을 드는 것조차 가로막자, 팔레스타인인들이 수박 그림을 팔레스타인 깃발 대신 사용하기도 한 것입니다. ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔레스타인 가자지구 학생들이 그린 태극기와 집과 열쇠. 열쇠는 팔레스타인 난민이 자기 집으로 돌아갈 권리를 상징합니다. ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲태극기와 팔레스타인 깃발을 함께 그린 팔레스타인 가자지구 알자와드 학교 학생들 ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 학생들에게 보내는 감사의 마음을 글로 쓰고 있는 팔레스타인 가자지구 알자와드 학교 학생들 ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국-팔레스타인 학생 교류 수업이 열린 팔레스타인 가자지구 알자와드 학교 ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 학생들에게 보내는 메시지를 적어 '정말 감사합니다(Many Thanks)' 게시판에 붙이고 있는 팔레스타인 가자지구 알자와드 학교 학생들 ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲"제 이름은 사마(Sama)이고 15살입니다. 팔레스타인 가자지구에서 살고 있습니다. 여러분이 보내준 말씀은 무엇과 바꿀 수 없을 만큼 소중합니다. 사마." ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 학생들에게 보내는 메시지를 쓰고 있는 팔레스타인 가자지구 학생 사자(Saja) ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲"안녕하세요, 제 이름은 사자 알나자르입니다. 저는 13살이고, 가자지구에 살고 있습니다. 여러분의 다정한 말씀에 진심으로 감사드리며, 보내주신 지지는 저에게 정말 큰 의미가 있습니다. 팔레스타인에서 사자." ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 학생들에게 보내는 메시지를 쓰고 있는 팔레스타인 가자지구 학생 하딜(Hadeel) ⓒ 라자 관련사진보기

큰사진보기 ▲"안녕하세요, 제 이름은 하딜 무사이고 13살입니다. 여러분의 연대와 친절에 진심으로 감사드립니다. 보내주신 마음 덕분에 저는 큰 용기를 얻고 있습니다. 하딜 무사" ⓒ 라자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 평화운동가. 저서 : <지상 최대의 감옥 - 팔레스타인 가자GAZA의 십대가 한국의 십대에게 전하는 말>, <팔레스타인에 물들다>, <다극화체제, 미국 이후의 세계>(공저), <전쟁국가 이스라엘과 미국의 중동정책>(공저)

A고등학교 학생 41명이 팔레스타인 가자지구 청소년들에게 보내는 영어로 된 손편지를 썼습니다. 이 가운데 3통의 영문 편지와 한글 번역문을 싣습니다.한국의 A고등학교 학생들이 보낸 편지에 팔레스타인 가자지구 알자와드 학교 학생들이 큰 감동을 받았다고 합니다. 알자와드 학교 학생들이 한국의 A고등학교 학생들에게 보내는 감사의 마음을 글과 그림으로 표현했습니다.