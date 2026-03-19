약자를 배려한... 무개성이 개성인 국립횡성숲체원

▲펜스가 쳐진 무장애 산책길입구 가까이에서 볼 수 있는 무장애 산책길이 막혀 있어서 걷지도 못하고 섭섭했다. 1,5키로나 되는 길이고, 서대문구 안산 순환형과 달리 점점 높이 올라 갈 수 있어서 꼭 가고 싶었다. ⓒ 임지화 관련사진보기