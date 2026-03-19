하남시장 역임한 3인, 강병덕 예비후보 지지 나서

큰사진보기 ▲전직 민주당 출신 하남시장이었던 손영채·이교범·김상호 전 시장이 19일 성명을 내고, 더불어민주당 강병덕 예비후보에 대한 지지 입장을 밝혔다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

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전직 더불어민주당 출신 하남시장이었던 손영채·이교범·김상호가 19일 성명을 내고, 더불어민주당 강병덕 예비후보에 대한 지지 입장을 밝혔다.이들은 성명에서 "다가오는 6월 3일 지방자치선거는 하남의 미래를 결정짓는 중요한 분기점"이라며 "지금 하남에는 무엇보다 하남을 잘 알고, 지역의 현안을 깊이 이해하는 시장이 필요하다"고 강조했다.전직 시장 3인은 현재 하남이 신도시 개발의 연속선상에서 교통, 환경, 교육, 재정 등 복합적인 과제에 직면해 있다고 진단했다. 이들은 "지금의 하남은 시 전역에 걸쳐 누적된 현안을 정확히 이해하고, 지역의 흐름과 시민의 삶을 깊이 있게 읽어낼 수 있는 리더십이 절실하다"고 밝혔다.특히 이들은 민주당 내 일부 후보들을 겨냥해 우려를 나타냈다. 성명에서는 "하남과 전혀 연고가 없는 상태에서 단 몇 달 만에 전입해 시장직에 도전하는 후보들이 있다"며 "마을 이름조차 낯선 분들이 지역의 역사와 다양한 현안, 시민의 삶을 얼마나 깊이 이해할 수 있을지 의문을 갖지 않을 수 없다"고 지적했다.또한 "준비되지 않은 인물이 시정을 맡게 되면 임기 초반의 소중한 시간은 현안 파악과 적응에 소모될 수밖에 없다"며 "그에 따른 피해와 부담은 결국 시민들에게 돌아가게 될 것"이라고 우려했다.이들은 이러한 문제의식 속에서 "강병덕 예비후보는 오랜 기간 하남에서 활동하며 지역 현안을 깊이 이해해 왔고, 시민들과 꾸준히 소통해 온 인물"이라며 "하남시의 교통 인프라 확충, 미래 산업 기반 조성, 친환경 도시 전환 등 핵심 과제에 대해 구체적이고 실현 가능한 비전을 제시하고 있다"고 평가했다.이어 "하남의 내일은 하남을 잘 아는 사람이 책임져야 한다"며 "시민의 삶을 이해하고, 지역의 맥락을 읽어내며, 준비된 비전으로 시정을 이끌 수 있는 강병덕 예비후보가 하남의 미래를 책임질 적임자라고 판단한다"고 밝혔다.그러면서 "하남의 지속가능한 발전과 시민 삶의 질 향상을 위해, 준비된 후보가 선택받아야 한다"며 "하남을 누구보다 잘 이해하는 리더십이 이번 선거를 통해 세워지기를 기대한다"고 강조했다.