'왕사남' 그 후의 이야기... 서울 아파트 사이에 남아 있는 특별한 유적

큰사진보기 ▲구파발 금성당 (사진 : 정민구 기자) ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금성당제 금성대군굿 (사진 : 박은미) ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 은평구 진관동 화의군 이영 묘역 (사진 : 정민구 기자) ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

"아아! 단종 양위를 즈음하여 충성을 다한 분은 먼저 육신(六臣:사육신)이 있고 뒤에 금성(錦城)이 있으나, 공(화의군)이 세조의 물음에 대답하지 않고 마침내는 진소(陳疏)에 항변(抗辯)하여 백 가지 말로써 상왕(上王:단종)을 옹호한 것을 생각해보면 그 마음이 어찌 저들과 다를 바가 있겠습니까?"

"내 비록 백이 숙제의 절개는 없지마는 백이 숙제의 마음만은 간직하고 있으니 내가 죽거든 나를 해 지는 서산에 묻어다오."

큰사진보기 ▲1971년 서오릉 모습 (사진출처 : 공유마당) ⓒ 공유마당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

영화 <왕과 사는 남자>가 극장가를 장악하며 21일 현재 누적 관객 1400만 명을 돌파했다. 1457년 강원도 영월 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 단종의 동행을 그린 이 작품은, 한국 영화 최초로 단종의 유배와 몰락을 정면에서 다루며 뜨거운 반응을 얻었다.관객들은 스크린 속에서, 권력에서 밀려난 어린 왕과 그 곁을 지키려는 '왕과 사는 남자'를 보며 눈물을 흘렸다. 그런데 청령포라는 폐쇄된 공간을 떠나면 그다음 이야기는 어떻게 이어졌을까? 단종을 되찾고자 했던 사람들, 그를 위해 칼날 앞에 선 왕자들과 왕족들의 운명은 어땠을까?서울 은평구 일대에는 바로 그 '후일담'이 실물 상태로 남아 있다. 아파트 단지 사이의 특별한 신당, 산자락의 묘역, 그리고 불과 몇 킬로미터 떨어진 웅장한 왕릉까지. 이 짧은 반경 안에, 단종을 지키려 했던 이들과 단종을 밀어낸 가문의 흔적이 나란히 자리해 있다. 영화 속 청령포의 여운을 안고 극장을 나왔다면, 서울 북서쪽 은평은 그 비극이 실제로 어떻게 마무리됐는지를 보여주는 거대한 야외 세트장이다.진관동 금성당의 이야기는 처음부터 금성대군을 위해 시작된 것이 아니다. 그 뿌리는 훨씬 남쪽, 전라남도 나주의 토착 신앙에서 시작된다.조선시대 나주에는 고을의 옛 이름인 '금성(錦城)'이 있었고, 이 지역에는 지역 수호신인 '금성대왕(金城大王)'을 모시는 신앙이 강력하게 자리 잡고 있었다. 이 나주계 금성 신앙이 사람과 물자의 이동을 따라 한양으로 올라오면서, 서울에는 구파발(현 진관동), 월계동, 망원동 세 곳에 금성당이 생겨났다.여기서 주목해야 할 점은 금성당의 특별한 위상이다. 이곳은 단순히 민간인들이 개인적인 복만을 빌던 평범한 굿당이 아니었다. 금성당은 나라에서 제물과 제관을 보내어 정기적으로 제사를 올리며 국태민안을 기원하던 곳이었다그런데 조선 후기, 이 관영 도당에 놀라운 인연이 겹쳐지며 역사가 바뀐다. 나주의 옛 지명에서 유래한 신 '금성(金城)'과, 단종을 위해 목숨을 바친 왕자 '금성(錦城)대군'의 이름이 연결된 것이다.금성대군 이유의 봉호 '금성(錦城)'은 바로 이 전라도 나주의 옛 지명 금성(錦城)에서 따온 것이다. 즉, 왕자 금성대군의 작호 자체가 이미 나주 금성이라는 지명과 직접 연결되어 있었다. 우연한 동명이 아니라, 애초에 같은 지명에서 뿌리내린 이름이었던 셈이다.금성대군 이유는 1426년(세종 8년) 세종과 소헌왕후 심씨 사이에서 태어난 여섯째 아들이었다. 형 수양대군이 조카 단종의 왕위를 빼앗고 세조로 즉위하자, 그는 권력의 대세를 알면서도 거꾸로 갔다.1437년(세종 19년) 세종은 그를 제1차 왕자의 난 때 희생된 의안대군 방석의 봉사손으로 입양시켰다. 봉사손이란 후사가 없는 왕족의 제사를 잇기 위해 다른 집안에서 양자를 들이는 조선 왕실의 제도였다. 하지만 이는 단순한 의례적 입양을 넘어, 그가 조선 왕실 초기 권력 투쟁의 비극적 희생자였던 숙부의 원혼을 달래는 상징적 존재가 됐음을 의미했다. 이러한 배경은 훗날 그가 조카 단종을 향해 비타협적인 충의를 지키게 된 정신적 뿌리가 됐다고 평가된다.1457년(세조 3년), 순흥부사 이보흠 등과 함께 단종 복위를 도모하다 발각돼 사사됐다. 당시 금성대군의 나이는 32세였다. 이 거사는 훗날 '정축지변'으로 불리는 대학살로 이어져, 순흥부는 역모의 땅이라 하여 행정구역 자체가 폐지되었고 수많은 관련자들이 처형됐다.세조는 금성대군을 역모의 주동자로 처형한 후, 조선의 관례에 따라 그 집안까지 연좌시켰다. 부인과 자식들은 노비로 전락했고, 공식 기록 속에서 금성대군은 오랫동안 '역적'으로만 남았다. 그러나 민간에서는 다른 기억이 형성됐다. 권력의 기록 속에서 그는 반역자였지만, 사람들의 마음속에서 그는 단종 편에 섰던 마지막 왕자, 불의에 맞서다 쓰러진 의로운 인물로 기억됐다.이때부터 서울의 금성당들에 변화가 일어나기 시작했다. 나주에서 올라온 금성대왕(金城大王)을 모시고 국가로부터 공식 제의를 받던 금성당에, 같은 지명에서 봉호를 얻은 왕자 금성대군(錦城大君)의 사연이 겹쳐 올라탄 것이다. 처음엔 나주 수호신 금성대왕이 주신이었지만, 시간이 흐르면서 단종 편에 섰다가 비극적으로 죽은 왕자 금성대군에 대한 연민과 존경이 점점 더 강하게 투영됐다.그 결과, 조선 후반으로 갈수록 원래의 주신이었던 금성대왕(金城大王)의 존재는 점점 희미해지고, '금성당' 하면 떠오르는 존재가 왕자 금성대군(錦城大君)으로 바뀌는 역전 현상이 일어났다. 이것은 엄청난 역사적 아이러니를 보여준다. 조선 조정은 금성대군을 역적으로 몰아 죽였지만, 한편으로는 국가가 관리하는 도당에서 그와 이름이 같은 신에게 제사를 지내고 있었던 셈이다.왕실과 무속 사이의 연결 고리도 이를 뒷받침한다. 일부 연구에 따르면 '서진관금성당인등시주책'이라는 시주 장부에 고종 재위 기간 동안 왕실에서 금성당에 여러 차례 시주한 기록이 있다고 전해지며, 그 중에는 명성황후로 추정되는 인물의 시주도 포함돼 있다고 한다. 만약 이것이 사실이라면, 겉으로는 역적으로 처단된 왕자였지만 실제로는 왕실조차 그 영험함에 기댄 존재였던 셈이다.금성대군이 국가 차원에서 공식적으로 복권된 것은 사후 334년이 지난 1791년(정조 15년)이었지만, 민간 신앙의 세계에서는 그보다 훨씬 앞서 이미 그를 신령으로 모시고 있었다.근대 이후 민속학자들과 역사 연구자들이 금성당 관련 고문헌과 시주 장부, 지역 전승을 다시 들여다보면서, 이곳이 나주 금성대왕 신앙과 조선 왕자 금성대군 신앙이 겹겹이 포개진 복합 공간이라는 사실이 조금씩 드러났다. 우리가 오늘날 금성당을 향해 "금성대군을 모시는 굿당"이라고 말할 수 있게 된 것도, 바로 이런 학술적 복원 작업 덕분이다.2000년대 은평뉴타운 개발로 이 일대가 대대적으로 재개발될 때에도, 금성당은 주민들과 연구자들의 끈질긴 노력 끝에 보존됐다. 그리고 2008년, 서울에 남아있는 유일한 금성당 건물로서 국가민속문화재 제258호로 지정되며, 조선 왕조가 공식 제의를 지내던 나주 금성대왕의 신당이, 같은 지명에서 봉호를 받은 조선 왕자 금성대군의 신당으로 변모한 이 두 겹, 아니 세 겹의 시간이 포개진 채 오늘날까지 살아 있는 독특한 역사 현장이 됐다.금성당에서 조금만 걸어 이말산 자락으로 올라가면, 서울특별시 기념물 제24호 화의군 묘를 만난다. 화의군 이영은 1425년(세종 7년)에 태어난 세종의 여섯째 아들이자 서장남으로, 금성대군의 이복동생이었다.두 형제는 어머니는 달랐지만(금성대군의 어머니는 소헌왕후 심씨, 화의군의 어머니는 영빈 강씨) 한 살 터울로 어린 시절부터 가까이 지냈을 것으로 추정된다. 1433년에 각각 금성대군과 화의군에 봉해졌고, 1436년에는 함께 성균관에 입학했다.화의군은 여섯 살에 충과 효를 본받고자 하는 시를 지어 일찍부터 시문에서 천재적인 재능을 발휘했다고 전해진다. 청년 시기에는 세종대왕의 훈민정음 창제와 보급에 참여한 흔적들도 남아있다. 일찍부터 부왕의 기대와 집현전 학사들의 신망을 받는 등 여러모로 앞날이 보장되는 위치였다.화의군의 장인인 박중손은 세조일파의 핵심 인사 중 하나였다. 그는 수양대군을 도와 김종서, 황보인 등을 제거한 공으로 정난공신 2등에 기록됐다. 게다가 화의군 자신도 단종 즉위 초기까지도 수양대군과 우호적 관계를 유지하고 있어서 마음만 먹으면 세조일파에 가담하는 일은 어렵지 않은 상황이었다. 하지만 화의군은 수양대군이 아닌 단종 편에 섰다.영조의 명을 받아 찬술한 '화의군 시장'에는 화의군이 세조일파의 미움을 사게 된 이유를 보여주는 기록이 남아 있다.이를 보면 화의군이 사육신 사건이 일어난 직후 세조의 물음에 답하지 않았을 뿐만 아니라 단종의 편에 서서 진소에서 항변하여 백 가지 말로써 상왕을 옹호했던 사실을 알 수 있다.1455년, 세조가 왕이 되자 화의군은 곤경에 처했다. 관리들이 "화의군이 금성대군과 혜빈 양씨 등과 함께 나라를 어지럽혔다"고 고발했기 때문이다. 이로 인해 화의군은 서울에서 쫓겨나 지방으로 유배됐다. 1456년 잠시 용서받았지만, 같은 해 단종 복위 운동에 참여했다가 발각되어 모든 재산을 빼앗기고 관직을 뜻하는 '고신' 문서도 회수당한 채 전라도 금산으로 유배됐다.1457년, 순흥에 유배 중이던 금성대군이 순흥부사 이보흠과 함께 단종 복위를 도모하다 발각돼 사사되고, 영월에 있던 단종도 관풍헌에서 죽임을 당했다. 이 사건에 화의군도 연루돼 한남군 이어, 영풍군 이전, 정종 등과 함께 엄격히 금방(禁防)됐다. '금방'이란 외부와의 접촉을 철저히 차단하고 감시병을 두어 엄격하게 감금하는 조치를 말한다.금성대군이 목숨을 걸고 짧게 타오른 인물이라면, 화의군은 죽지 않고 버텨야 했던 사람이었다. 죽음은 순간이지만, 모욕과 감시 속의 삶은 매일 반복되는 형벌이다. 화의군은 왕자 작위를 박탈당하고 서인(평민) 신분으로 강등된 채, 유배와 감시 속에서 긴 세월을 버텨야 했다.그는 1489년(성종 20년) 60세로 생을 마감할 때까지 복권되지 못했다. 중종 때인 1518년에 화의군의 손자 윤이 왕에게 청원했고, 이에 화의군은 다시 관직을 되찾았다. 그로부터 약 200여 년 후인 1736년(영조 12년)에는 화의군에게 '충경'이라는 존경의 의미를 담은 시호와 함께 그의 충절을 기리는 홍살문(정려)이 내려졌다. 1791년(정조 15년)에는 정조가 직접 제사 글을 지었고, 대신들을 고양군 율목동에 있는 화의군의 사당으로 보내 제사를 지내게 했다.그와 관련해 전해지는 유언이 있다.평소 화의군의 유언에 따라 명종 7년(1552) 당시 묘소가 있던 양주에서 서산 진관 신혈리(현 진관동)로 이장했다고 한다. 실제로 그의 묘는 서쪽을 향해 있으며, 묘비 상단에는 해와 달이 새겨진 '일월문'이 조각돼 있다.일월문은 조선시대 왕족 묘제에서만 사용되던 상징이다. 비록 현실의 신분은 평민으로 떨어졌지만, 마음만은 해와 달을 이마에 이고 사는 왕족의 기개를, 그리고 단종에 대한 변함없는 충의를 놓지 않겠다는 무언의 다짐으로 해석된다. 박해 속에서도 끝내 자신의 마음만은 꺾지 않았던 한 왕자의 절개를, 이 작은 봉분과 석물들이 지금도 조용히 증언하고 있다.은평구에서 차로 10여 분만 북쪽으로 올라가면, 고양시 덕양구에 자리한 조선왕릉 유네스코 세계유산 '서오릉'에 닿는다. 이곳은 말 그대로 '세조의 가족과 단종 편 왕자들의 사후가 마주 보는 공간'이다.서오릉에는 다섯 개의 왕릉이 있다. 이 가운데 단종 비극과 직접적으로 얽힌 능은 세 곳이다. 경릉(敬陵)은 세조의 장남이자 단종 축출 이후 왕세자에 오른 의경세자(추존 덕종)와 세자빈 한씨의 합장릉이고, 창릉(昌陵)은 세조의 차남, 조선 8대 왕 예종과 두 번째 왕비 안순왕후의 능이다. 홍릉(弘陵)에는 세조의 비이자 성종 때까지 수렴청정을 했던 정희왕후 윤씨가 묻혀 있다.역사의 순서를 다시 짚어보면 묘하다. 1455년 세조가 단종에게서 왕위를 빼앗고, 1456년 사육신이 거사를 시도하다 실패한 뒤, 1457년 금성대군이 순흥에서 단종 복위를 도모하다 사사되고 같은 해 단종은 청령포를 떠나 영월 관풍헌에서 목숨을 잃는다.그런데 바로 그해, 세조의 장남 의경세자가 스무 살 나이로 갑자기 죽는다. 이후 왕위를 이은 차남 예종 역시 재위 1년 2개월 만에, 마찬가지로 스무 살의 나이로 세상을 떠난다. 세조가 피로 지켜낸 왕권을 물려받을 아들 둘이, 연달아 꽃필 새도 없이 스러진 것이다.민중들은 이를 우연으로 받아들이지 않았다. "단종과 현덕왕후의 원한이 세조의 자손에게 돌아갔다"는 야사가 널리 퍼진 것도 이때다. 어떤 이야기는 현덕왕후(단종의 생모)가 꿈에 나타나 세조의 아들을 데려가겠다고 했다고 전한다. 정사는 침묵하지만, 야사는 그 침묵의 틈새를 메우며 '승자의 저주'를 속삭인다.한쪽에서는 단종을 되찾다가 역적으로 죽은 금성대군과 화의군의 흔적이 은평의 작은 묘역과 당집으로 남아 있고, 다른 한쪽에서는 그들을 탄압한 세조의 가문이 커다란 봉분과 석물로 치장된 왕릉 속에 눕혀 있다. 웅장함과 초라함, 승전국의 기록과 패전국의 풍문이 이 좁은 공간에서 맞부딪친다.이번 주말, 영화관 대신 은평구로 역사 산책을 떠나보는 것은 어떨까. 아파트 숲 사이에서도 꿋꿋하게 서있는, 나라에서 제를 올리던 금성당 앞에 서면, 그리고 해와 달을 이마에 이고 누워 있는 화의군의 묘 앞에 서면, 권력의 칼날에도 꺾이지 않았던 500년 전 그 의로움이 지금도 살아있음을 느낄 수 있을 것이다.