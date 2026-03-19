"내가 살고 싶은 요양원, 내가 만듭니다"

큰사진보기 ▲고양화정요양원 원종성 원장고양화정요양원 원종성 원장이 시설을 설명하고 있다 ⓒ 김진이 관련사진보기

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"내가 가서 살 곳을 내가 지금 만들고 있다는 책임감 때문이었습니다. 지금 당장 내가 들어가 살아도 '이 정도면 좋다'고 느낄 수 있을 만큼 요양원 환경을 선도적으로 만들어야 한다고 생각했어요. 이런 모범 사례가 전파돼 업계 전반의 케어 서비스 질이 높아진다면, 치부를 드러낼 위험을 감수하더라도 충분히 가치 있는 일이라고 판단했습니다."

"전국 시설 매뉴얼은 다 똑같습니다. 차이는 원장이 종사자들을 어떻게 대우하느냐에서 납니다. 직원들이 긍정적이고 즐겁게 일할 수 있는 환경을 만들어야 어르신들에게 진심 어린 따뜻한 서비스가 돌아갑니다."

큰사진보기 ▲화정요양원고양시에서 지역사회 돌봄 문제를 자발적으로 고민하고 연구하는 시민 모임 '서로돌봄커뮤니티' 회원들이 고양화정요양원을 둘러보았다 ⓒ 김진이 관련사진보기

"요양원의 질은 공기나 물보다 종사자의 출퇴근 편의성, 즉 도심 접근성에 달려 있습니다. 출퇴근 여건이 좋아야 우수한 인력을 엄선해 채용할 수 있고, 종사자의 만족도가 높아야 어르신에게 제공되는 서비스 질이 직접 올라갑니다."

"돈을 내고 특정 방을 고집하게 되면, 룸메이트와 사이가 틀어져도 방을 바꾸기 어렵고 결국 관계 단절과 우울감으로 이어집니다. 정기적인 방 이동은 어르신들에게 새로운 활력소가 됩니다."

"온전한 자립 생활이 가능한 분들이라면 개인의 자유가 철저히 보장되는 실버타운이 맞습니다. 그러나 신체적·인지적 한계로 24시간 돌봄이 필수적인 요양원에서는 어느 정도의 단체 생활 규율과 국가 지원금에 따른 규제를 피할 수 없는 것이 현실입니다."

큰사진보기 ▲고양화정요양원 원종성 원장"어르신별 맞춤형 섬김"을 핵심 가치로 삼아, 어르신에게는 편안한 삶을, 보호자에게는 가정의 평온함을 지원하고 요양원 직원에게는 재미있는 근무 분위기를 조성하는 것을 목표로 한다는 원종성 원장 ⓒ 김진이 관련사진보기

"개인정보 보호 문제만 행정적으로 해결된다면, 돌봄 종사자의 주관적 판단 오류를 줄이고 데이터에 기반한 최적의 케어 매뉴얼을 실시간으로 도출할 수 있습니다. 요양원 현장뿐 아니라 재택 치매 환자 가족에게도 큰 도움이 될 것입니다."

"정부는 노인 학대 예방을 이유로 방마다 CCTV 설치를 강제합니다. 그러면서 동시에 인권 보호 명목으로 병원처럼 침대마다 칸막이 커튼을 치도록 요구합니다. 요양원은 잠시 머무는 병원이 아니라 계절과 상황에 맞춰 침대 위치를 유연하게 바꾸며 생활하는 공간입니다. 사방을 커튼으로 막아두면 종사자들의 시야가 차단돼 낙상 같은 안전사고를 예방할 수 없고, CCTV 역시 제 기능을 잃는 모순이 생깁니다."

"건강하고 가정 형편이 뒷받침되는 분들이 본인의 집에서 생활하는 것은 이상적이고 전적으로 찬성합니다. 그러나 치매 등 중증 질환자나, 가정 내 돌봄 자체가 인권 침해에 가까울 만큼 환경이 열악한 어르신들에게는 요양원의 전문 돌봄이 필수입니다. 시설의 역할을 축소하고 무조건 가정으로 돌려보내려는 일방적 정책은 사각지대를 방치할 위험이 큽니다. 요양 시설이 감당해야 할 사회적 안전망의 영역을 결코 무시해서는 안 됩니다."

큰사진보기 ▲화정요양원을 찾은 서로돌봄 커뮤니티 멤버고양시에서 지역사회 돌봄 문제를 자발적으로 고민하고 연구하는 시민 모임 '서로돌봄커뮤니티' 회원들이 고양화정요양원 문을 두드렸다. ⓒ 김진이 관련사진보기

고양화정요양원은 어떤 곳?

고양시 덕양구 화중로에 자리한 고양화정요양원은 오형숙·원종성 원장이 함께 운영하는 노인요양시설이다. "어르신별 맞춤형 섬김"을 핵심 가치로, 어르신에게는 편안한 삶을, 보호자에게는 가정의 평온함을, 직원에게는 활기찬 근무 환경을 제공하는 것을 운영 목표로 삼고 있다.



KBS 다큐멘터리 '다큐온' 심층 촬영 기관 선정



건강보험공단의 서류·시설 중심 '양적 평가'를 넘어, 어르신을 실질적으로 얼마나 따뜻하게 모시는지를 들여다보는 '질적 평가' 우수 기관으로 인정받아 KBS 다큐멘터리 '다큐온'의 1년여 심층 촬영 배경이 되었다. 전국 수천 개 요양원 중 개인 운영 시설 대표로 단 한 곳이 선정된 것이다. 또한 국민건강보험공단이 실시한 정기평가에서 전국 최우수기관(A등급)으로 선정되며 돌봄 환경의 질적 우수성을 공식 인정받았다.



AI 돌봄 시스템 (특허 출원·건보공단 공모전 대상)



화정요양원은 어르신의 상태가 악화되어도 병원으로 전원하지 않고, 오랫동안 생활해 온 시설 내 특별실에서 가족이 함께하는 가운데 편안하게 임종을 맞이하도록 지원하는 '재택 임종 케어'를 지향한다. 인근 종합병원인 더자인병원과 협력해 응급 상황 시 무료 앰뷸런스 이송·진료를 지원하는 의료 안전망도 갖추고 있다.



매월 진행되는 사례관리 회의 데이터를 빅데이터로 축적하고 딥러닝 알고리즘을 적용해, 치매 환자에게 최적의 돌봄 방법을 실시간으로 제시하는 'AI 돌봄 시스템'을 자체 개발했다. 특허 출원과 함께 건강보험공단 우수아이디어 공모전에서 6~7천 건의 경쟁작을 제치고 대상을 수상했다.



치매예방 동화논술 프로그램



화정요양원에서는 아이들을 위한 기존 동화와 달리, 노년층의 회상과 추억을 돕기 위해 원종성 원장이 직접 집필한 '어르신 전용 동화(그리울 동)'를 활용한 독자적인 인지 활동·정서 케어 프로그램을 운영하고 있다. 해당 동화책은 전국 요양원·도서관·지자체에 무료 배포되는 한편 일반 서점에서도 판매되며, 곧 3집 출간을 앞두고 있다.



초고령 사회 진입을 눈앞에 둔 지금, '어떤 노후와 돌봄을 맞이할 것인가'는 우리 사회의 가장 뜨거운 과제가 되고 있다. 지난 17일, 고양시에서 지역사회 돌봄 문제를 자발적으로 고민하고 연구하는 시민 모임 '서로돌봄커뮤니티' 회원들이 고양화정요양원 문을 두드렸다. 고양신문 보도와 KBS 다큐멘터리를 통해 우수 요양원으로 알려진 이곳의 실질적인 운영 방식과 돌봄 철학을 직접 눈으로 확인하기 위해서였다.이날 현장 견학과 간담회에는 사회주택 모델을 연구하는 김수동 탄탄주택협동조합 이사장, 현장 경험이 풍부한 장진우 장애인지원 활동가, 다가올 자신의 노후를 진지하게 준비 중인 박혜숙 영어학원 원장, 이인숙 작가, 마을공동체 송혜란 활동가 등이 참석해 원종성 원장과 깊은 대화를 나눴다. 원장과의 장시간 간담회를 통해 드러난 고양화정요양원의 모습은 단순한 수용 시설을 넘어, 철저한 철학과 첨단 AI 기술이 결합된 '미래형 노인 돌봄의 청사진'이었다.우리나라 노인장기요양보험 제도는 OECD 가입 이후 선진국 수준의 돌봄 체계를 빠르게 구축하는 과정에서 도입됐다. 그러나 짧은 기간 민간 주도로 인프라가 급증하면서 서비스 질에 대한 우려도 꾸준히 제기돼 왔다. 건강보험공단이 주기적으로 평가를 진행하지만, 시설 유무나 서류 기록을 확인하는 '양적 평가'에 치우쳐 있다는 한계가 있었다.이런 배경 속에서 KBS 다큐멘터리 제작진은 어르신들을 실질적으로 얼마나 따뜻하게 모시는지를 심층 관찰하는 '질적 평가'를 시도했다. 전국 수천 개 요양원 중 공공기관, 대규모 법인, 개인 운영 시설 각각 한 곳씩을 골라 1년여간 밀착 카메라를 들이댔다. 개인 운영 시설 대표로 낙점된 곳이 바로 고양화정요양원이었다.김수동 이사장이 "운영자 입장에서 치부를 드러낼 수도 있는데, 그 긴 촬영을 수락하기가 쉽지 않으셨을 것 같다"며 배경을 묻자, 원종성 원장은 담담하게 답했다.고양화정요양원은 실제로 건강보험공단 정기평가에서 전국 최우수기관(A등급)으로 선정되며 그 질적 우수성을 공인받았다.장진우 활동가가 "평가와 현장 경험을 거치며 원장님이 생각하는 '좋은 요양원'의 필수 조건은 무엇인지 궁금하다"고 묻자, 원 원장은 주저 없이 '운영자의 마인드'를 꼽았다.최근 요양 시설의 대형화·고급화 추세도 간담회 주요 화두였다. 박혜숙 원장이 "하드웨어가 훌륭한 고급 요양원들이 늘어나는데, 이곳도 자연 친화적인 외곽으로 확장할 계획은 없으신가"라고 묻자, 원 원장은 뜻밖의 답을 내놓았다.전체 정원을 약 50명으로 유지하면서 1호점과 2호점으로 나눠 원장이 직접 어르신 개개인과 보호자의 특성을 세밀하게 파악하는 '중규모 밀착 경영'을 고수하는 것도 같은 맥락이다.공간 운영 방식도 남다르다. 대형 요양원들이 수익성 강화를 위해 1~2인실을 늘리고 비급여 특실료를 받는 추세와 달리, 고양화정요양원은 특실료를 일절 받지 않는다. 대신 어르신들의 성향과 관계를 면밀히 살펴 4~5개월 주기로 방을 바꿔 준다.남녀 어르신의 층을 억지로 분리하지 않고 같은 공간에서 교감하며 생활하게 하는 것도 일상적 인간관계의 자연스러움을 유지하기 위한 철학이다.돌봄 당사자의 자기결정권에 대한 논의도 이어졌다. 장진우 활동가가 "먹고 싶을 때 먹고, 자고 싶을 때 자는 자율적 환경이 이곳에서 어떻게 구현되는지 궁금하다"고 묻자, 원 원장은 실버타운과 요양원의 현실적 차이를 짚었다.원종성 원장의 이력은 독특하다. 그는 2000년대 초반 정보격차 해소를 위해 노약자 전용 컴퓨터 키보드를 개발해 특허를 받고, 정부·KT와 협력 사업을 이끌었던 1세대 시니어 IT 벤처 사업가 출신이다. 노인 전용 포털 '실버 네이버' 구축까지 구상했던 그의 앞선 시각은 20여 년이 흘러 요양원 현장에서 'AI 기반 돌봄 시스템'으로 꽃을 피웠다.매일 진행되는 교대 인수인계 회의에서는 어르신들의 식사량, 배변 상태, 감정 변화 등 방대한 데이터가 쏟아진다. 원 원장은 이 데이터가 단순히 흘러가는 정보가 아니라 귀중한 '사례 히스토리'라는 점에 착안했다. 축적된 기록을 빅데이터화하고 AI 알고리즘을 적용해, 특정 증상이 나타났을 때 가장 효과적인 대처 방안을 AI가 실시간으로 제시하는 시스템을 개발해 특허를 출원했다. 이 시스템은 건강보험공단 우수아이디어 공모전에서 6~7천 건의 경쟁작을 제치고 대상을 수상하기도 했다.첨단 기술 한편에는 철저히 아날로그적인 정서 케어도 자리하고 있다. 원 원장은 아이들의 미래를 위한 기존 동화 대신, 노년층의 회상과 추억을 돕는 '어르신 전용 동화'를 직접 집필하고 있다. 한자 '그리울 동(憧)' 자에서 이름을 딴 이 동화책은 요양원 어르신들에게 읽히며 정서적 위안을 주고 있다. 전국 요양원과 도서관·지자체에 무료 배포되는 한편, 교보문고 등 일반 서점에서도 판매되며 사회적 반향을 일으키고 있다. 곧 3집 출간을 앞두고 있다고.10년 넘게 요양원 현장을 이끌어온 원 원장은 현행 장기요양보험 제도의 모순에 대해서도 날카로운 비판을 아끼지 않았다. 김수동 이사장이 "현 제도의 문제점과, 곧 시행을 앞둔 지역사회 통합돌봄법에 대한 견해를 듣고 싶다"고 묻자, 원 원장은 대표적인 탁상행정 사례를 꺼내 들었다.지역사회 통합돌봄(재가 돌봄) 정책에 대해서도 현실적인 제언을 남겼다. 살던 집에서 노후를 보내는 취지에는 공감하면서도, 중증 치매 환자나 가정 여건이 열악한 어르신들에게는 전문 시설 돌봄이 반드시 필요하다고 역설했다."나이 들어 내 돈을 쓰더라도 사회에 가치 있는 것을 남기고 싶다"는 원종성 원장의 철학이 담긴 고양화정요양원은, 첨단 AI 기술과 사람을 향한 따뜻한 시선이 결합될 때 우리의 노후가 얼마나 존엄해질 수 있는지를 생생하게 증명하고 있다. 단순한 요양 시설을 넘어 노년 돌봄의 롤모델을 개척해 나가는 이곳의 실천적 행보가 초고령 사회를 앞둔 우리 모두에게 하나의 이정표가 되고 있다.