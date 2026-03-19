논산시, 시위자 '사찰' 논란... 카페 출입·동행인까지 기록

큰사진보기 ▲논산시가 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 법원에 제출한 '일일 집회·시위 동향' 제목의 증거 문건 ⓒ 논산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산시가 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 법원에 제출한 '일일 집회·시위 동향' 제목의 증거 문건 ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시가 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 법원에 제출한 '일일 집회·시위 동향' 제목의 증거 문건 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시가 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 법원에 제출한 '일일 집회·시위 동향' 제목의 증거 문건. 지난해 작성자료인데 일일 보고와 결재가 이루어졌음을 보여준다. ⓒ 심규상 관련사진보기

논산시(시장 백성현)가 시청 앞 시위를 이어가고 있는 시민단체 관계자들을 상대로 수천만 원의 목적물을 가액으로 한 '업무방해 금지 가처분'을 신청한 사실이 확인됐다. 특히 시는 이 과정에서 시위자의 사적인 동선까지 깨알같이 기록한 문건을 증거로 제출해 '사찰' 논란이 일고 있다.논산시가 작성한 '업무방해 등 금지 가처분 신청서'에 따르면, 논산시는 양촌지킴회(폭탄공장반대양촌면주민대책위)와 비인도적대량살상무기생산업체논산입주반대시민대책위를 상대로 소송을 제기했다. 시가 내세운 피보전권리의 요지는 ▲ 청사 건물 소유권에 기한 방해배제청구권 ▲ 청사관리권 ▲ 수행 업무에 대한 방해금지 청구권 등이다.시는 신청서에서 시위자들이 지난 2024년 하반기부터 현재까지 1년 6개월 가까이 시청 앞에서 방송차량을 이용해 과도한 소음을 발생시키고, 시청 공무원들의 정상적인 업무 수행을 불가능하게 하고 있다고 주장했다. 시는 위반행위 1회 당 50만 원씩 총 5000만 원을 지급할 것을 요구했다.논란은 논산시가 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 법원에 제출한 '일일 집회·시위 동향' 제목의 증거 문건이다. 시청 자치행정과가 작성한 이 문건은 소송을 위한 단순 현장 기록 수준을 넘어 특정 개인에 대한 추적·관찰로 과잉 공권력 행사라는 지적이 나온다.문건에는 시위자가 방송만 틀어놓고 현장을 이탈했다는 점을 강조하기 위해, 시위자의 일거수일투족을 이틀(2025년 4월 15일과 16일) 낮시간 동안 분 단위로 추적한 내용이 담겼다. 특히 시위자가 '스피커 방송 송출 중에 시청 민원동 카페에서 앉아 있는 모습 발견', '스피커 방송 송출 중에 신원 미상의 여자와 시청 카페에 앉아 대화를 나누는 모습 발견' 등 업무 방해와 직접적인 관련이 없는 사생활과 대인관계까지 사진과 함께 기록됐다. 심지어 카페에서 지인을 만나는 모습까지 사진으로 찍어 첨부하기도 했다.공무원이 수사기관처럼 민간인의 뒤를 밟아 사적 공간에서의 행위까지 기록한 것은 명백한 과잉 행정이라는 지적이 나온다. 논산시는 문건 상단에 '개인정보 유출 주의'라고 새겨 시청 스스로도 이 정보가 개인정보 침해 가능성이 있음을 인지하고 있음을 보여준다.시민대책위 관계자는 이어 "시민의 목소리를 듣기보다 법적 수단을 동원해 입을 막으려 하는 것도 문제지만, 그 과정에서 특정인을 지목해 위치, 이동, 행동 등을 지속적으로 수집·기록해 사찰에 가까운 감시까지 한 것은 사생활 침해로 비난 받아 마땅하다"고 비판했다.이어 "소음이 문제라면 측정치를, 유령 집회가 문제라면 현장 부재 사실만 확인하면 됨에도, 시위자 동행인의 신원 파악까지 시도한 것은 사생활 침해이자 공권력 남용"이라고 강조했다.이에 대해 논산시 관계자는 '유령 집회와 소음으로 인한 피해를 입증하기 위한 정당한 증거 확보'라는 입장이다. 그러면서도 시 관계자는 "자세한 것은 자문 변호사와 논의 후 답변하겠다"고 말했다. <오마이뉴스>는 논산시 측의 추가 의견이 나오는대로 반영할 예정이다.시민대책위 측은 해당 문건이 '일일 동향'이라는 이름으로 작성된 점으로 보아, 특정 소송을 위한 일회적 수집이 아닌 반대 시민을 향한 지속적인 모니터링을 한 것 아니냐는 의혹도 제기하고 있다.한편 양촌지킴회(폭탄공장반대양촌면주민대책위)와 비인도적대량살상무기생산업체논산입주반대시민대책위는 논산시의 확산탄 공장 허가에 항의하며 시청 앞 시위를 벌이고 있다.