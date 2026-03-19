'담백함' 향한 갈망, 한지 회화로 나아가다

큰사진보기 ▲내년 가을에 맞춰 지인들과 함께 ‘청양을 사랑하는 사람들’이란 전시회를 준비 중인 신문식 화가는 제2의 고향인 청양을 예술이 넘쳐나는 지역으로 만들고 싶은 꿈이 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

"유화의 느끼함에 대한 거부감이 있었습니다. 기름기 대신 뭔가 담백한 것에 대한 갈망이 있었죠. 그러던 중에 한지를 만났고, 수십 년째, 짝사랑을 하면서 지내고 있습니다."

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"제가 한지 회화란 장르에 최선을 다하다 보면 세상이 지금보다 더 관심을 가지고, 자연스럽게 후학도 생길 겁니다. 그렇게 될 때까지 작품활동도 열심히 하고, 예술인을 위한 공간 조성에도 최선을 다하겠습니다. 지켜봐 주세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

아무도 가보지 않은 길을 맨 처음 걷는다는 건 몇 배나 고단하고 수고스러운 일이다. 12년 전 충남 청양의 조용한 시골 마을에 터를 잡고 창작열을 불태우는 중인 신문식 화가가 그렇다.지난 17일, 신 화가를 만났다. 신 화가는 20대 중반 한지에 매료됐다. 날카롭게 각인된 한지와의 만남은 작품 세계의 지침을 크게 흔들었다고 한다.다양한 시도를 거친 신 화가는 20여 년 전부터 자화상 시리즈에 몰두하고 있다. 하지만 정작 본인은 등장하지 않는다. 대신 주변 인물과 자연, 환경 등 자신을 둘러싼 모든 것이 녹아들어 있다.신 화가는 별 고민 없이 인생작으로 '대학 은사님'이란 작품을 선택했다. 생각이 많았던 젊은 시절, 길을 안내해 준 스승에 대한 고마움이 너무나도 큰 까닭이다.낡은 시골집과 벼 수매 창고를 매입해 10여 년 동안 하나에서 열까지 자신의 손으로 차곡차곡 변화의 시간을 쌓고 있는 신 화가는 사실 더 큰 인생작을 준비 중이다.제2의 고향인 청양에 예술인들이 마음껏 창작하고, 때로는 '힐링'할 수도 있는 공간을 만들겠다는 것이다. 이미 자신의 작업실과 다른 한곳이 예술인들의 아지트 역할을 하고 있지만, 욕심을 조금 더 부려 다섯 손가락을 채워볼 심산이다.