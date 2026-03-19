초보 농사꾼 부부가 12시간 만에 만든 것

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큰사진보기 ▲트랙터로 로터리 작업중인 남편트랙터로 로터리 작업중이다. 로터리란 단어가 입에 익숙해지는데도 시간이 걸렸다 ⓒ 김희 관련사진보기

"여보, 이 많은 흙을 그때 그 흙체로 친다고 생각해 봐. 트랙터와 관리기에 고맙다고 인사 한번 하자."

큰사진보기 ▲관리기로 작업중인 남편로터리 작업을 하고 두둑을 만들기 위한 작업이다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲작업 후 정리된 밭 흙로터리작업을 해도 돌멩이와 흙덩이는 너무나 많다. 올한해 농사를 짓다보면 조금은 보슬해진다 ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.