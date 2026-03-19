힙합 비트 위에 서린, 아버지의 디아스포라 역사

▲재일한국인 랩퍼 (왼쪽부터) 유키 치바, PM kenobi, 한냐한냐의 「가족」 (피처링 KOHH-유키치바의 전 랩네임. 아버지의 성을 사용했다), PM kenobi 「haraboji&aboji」, 유키치바 「비행기」는 그들의 가족사, 아버지에 대한 랩이다. 그 곡에는 솔직한 본인들의 생각이 담겨있다. ⓒ 일러스트 주환선 관련사진보기