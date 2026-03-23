오늘도 산책을 나간다, 봄이 숨겨 놓은 보물 찾으러

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큰사진보기 ▲조용히 피어있는 민들레아무도 모르게 혼자 피어서 누군가 발견해 주길 기다리는 듯 하다. ⓒ 오영주 관련사진보기

"세상에, 네가 여기 있었구나."

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"미국 봄도 똑같네."

"한국인 줄 알았어."

큰사진보기 ▲어느 순간 봄.파란 하늘과 푸릇한 잔디, 그 중간에 풍성하게 자리 잡은 벚꽃 ⓒ 오영주 관련사진보기

큰사진보기 ▲만개한 벚꽃벌써 길가에 벚꽃이 흐드러진다. ⓒ 오영주 관련사진보기

"엄마, 이 꽃 우리 집 앞에 있는 거야?"

"응, 매일 지나다니면서 몰랐지?"

이맘때가 되면 나는 보물 찾기를 시작한다. 봄이 숨겨 놓은 보물을 찾는 놀이다. 미국에 살다 보니 계절이 오는 방식이 한국과는 조금 다르다는 걸 알게 되었다. 한국에서는 봄이 오면 모두가 동시에 알아채는 분위기랄까? 텔레비전에서는 벚꽃 소식을 전하고, 사람들은 꽃 놀이 이야기를 하며, 거리에는 어느새 분홍빛이 번지기 때문이다.하지만 내가 사는 미국의 동네에서는 봄이 그렇게 요란하게 오지 않는다. 어느 날 갑자기 "봄입니다" 하고 선언하지도 않는다. 대신 아무도 모르게, 아주 조용히 시작된다. 그래서 요즘 나는 길을 걸을 때마다 혹시 봄이 숨겨 놓은 보물이 있을까 싶어 자꾸 두리번거리게 된다.집 근처에는 내가 매일 걷는 산책 길이 있는데 집 앞 잔디밭을 지나고, 우편함이 늘어선 길을 지나고, 개를 산책 시키는 이웃들과 가볍게 인사를 나누며 걷는 평범한 길이다. 그런데 재미있겠도 이맘때가 되면 그 평범한 길이 전혀 다른 길처럼 보이기 시작한다. 어느 날은 길가에서 작은 민들레 꽃 하나를 발견했는데 노란 물감을 톡 찍어 놓은 것처럼 수줍게 올라온 모습이더라.나도 모르게 한국말이 튀어나왔다. 미국 동네 한복판에서 말이다. 매일 지나던 길이었는데도 그제야 처음 보는 것처럼 놀라게 된다. 나무 밑이나 길가 틈, 사람들이 잘 보지 않는 곳에서 조용히 피어 있는 작은 꽃들을 발견하면 그냥 지나칠 수가 없다.그래서 나는 그 꽃들을 한참 바라본다. 세상 사람들이 다 알아주지 않아도 괜찮다고, 그래도 나는 너를 봤다고 말해주고 싶은 마음으로. 가끔은 혼자 보기 아까운 마음에 산책을 하다가 걸음을 멈추고 휴대폰으로 사진을 찍어 한국에 있는 친구들에게 보내 주기도 하는데 그러면 다들 같은 말을 한다.그 말을 들으면 나도 모르게 웃음이 난다. 이렇게 보물 찾기를 하듯 걷다 보면 어느 순간 또 다른 놀이가 시작된다. 어릴 적 골목에서 하던 놀이, "무궁화 꽃이 피었습니다." 어제까지만 해도 시커멓게 서 있던 나뭇가지들이 내가 눈을 가리고 있는 사이 어느새 내 뒤로 다가와 며칠 사이에 풍경을 완전히 다르게 만들어 놓았다.여백이 가득하던 수묵화 같던 풍경이 어느 순간 파스텔 톤 수채화가 되고, 흑백 화면 같던 길이 갑자기 화사한 컬러 화면으로 바뀐듯한 모습으로 말이다. 가만히 보면 누군가는 화려한 드레스를 입은 것처럼 꽃을 피우고, 누군가는 푸른 얼굴을 반짝이고 있으며, 또 누군가는 통통하게 살을 올리고 있네.아니, 언제 이렇게 다가온 거지? 지난주까지만 해도 아무 일도 없는 것처럼 얼음을 하고 서 있었는데 말이다. 내가 한 번만 더 눈을 가리고 "무궁화 꽃이 피었습니다"를 외친다면, 봄은 어느새 내 등을 치고 잡을 수 없을 만큼 빠르게 앞으로 달아나 버릴 것 같다는 생각이 든다.그래서 요즘 나는 눈을 가릴 수가 없다. 조금이라도 더 오래, 조금이라도 더 많이 봄을 보고 싶어서눈도 깜박이지 못하고 봄을 바라보는, 세상에서 가장 바쁜 술래가 되어 버린 나. 이러고 있으니 예전에 이 놀이를 함께하던 동무들이 생각난다.유치원 등 하원 길에 아이가 갑자기 멈춰 서서 "엄마, 꽃!" 하고 손가락으로 가리키면 나는 아이가 찾아낸 작은 꽃을 함께 들여다보곤 했는데... 그때는 아이들이 먼저 발견하고, 나는 뒤늦게 따라 보던 시절이었다.그런데 지금은 아이들이 부쩍 자라 제 세상이 바쁜 듯 학교에서 돌아오면 방문이 닫히고, 저녁 식탁에서는 시험 이야기와 친구 이야기가 오갈 뿐이다. 그래서 이 놀이는 이제 온전히 나만의 것이 되었지만 이상하게도 그게 외롭지만은 않다. 오늘 저녁, 큰 아이가 부엌에 물을 마시러 나왔다가 식탁 위 휴대폰 화면을 힐끗 보더니 말했다.크로커스 사진이었다.아이는 잠깐 화면을 들여다보더니 "예쁘네" 하고는 방으로 돌아갔다. 짧은 한 마디였는데 괜히 혼자 신이 나더라. 보물을 발견 한 나를 이번에는 아이가 다시 발견해 준 것 같은 기분이었달까.나는 오늘도 산책을 나간다. 멀리 미국에서 살고 있지만 봄을 기다리는 마음만큼은 한국에서 살 때와 조금도 다르지 않다는 것을 새삼 느끼면서 말이다. 이 계절이 지나가기 전에 조금이라도 더 많이 봄을 발견해 두어야지. 봄은 늘 그렇게, 우리가 모르는 사이에 와 있으니까.