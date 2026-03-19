"이재명 정부, 트럼프 호르무즈 해협 파병 거부하라"

큰사진보기 ▲"깡패 국가 미국이 벌인 추악한 전쟁에 파병은 절대 안 됩니다!"2026년 3월 18일 서울 보신각 앞에서 미국의 호르무즈 해협 파병 요구를 거부하는 수요평화촛불이 개최되었다. ⓒ 평화통일시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲"No War On Iran"미국의 폭격으로 희생당한 교사, 어린이 180여명의 희생을 추모하는 공간을 마련했다. ⓒ 평화통일시민행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 평화통일시민행동 사무국장입니다.

18일 저녁, 미국의 호르무즈 해협 파병 요구를 규탄하고 이재명 정부에 파병 요구 거부를 촉구하는 수요평화촛불이 서울 종로구 보신각 앞을 밝혔다.지난 14일 트럼프 미국 대통령은 자신의 SNS에 유럽을 비롯한 한중일 등에 파병을 요구했다. 당초 며칠이면 끝난다던 전쟁 초기와는 달리 장기화 양상을 띠자, 미국은 곧바로 다른 국가들에 파병을 요구한 것으로 보인다. 이재명 정부는 미국으로부터 파병에 관한 공식 요청은 없었다면서도 미국과 긴밀히 소통중이라고 밝혔다. 이런 가운데 미국의 불법적 전쟁에 가담할 수 없다는 목소리를 높이기 위해 '평화통일시민행동' 회원들은 촛불을 밝혔다.이진호 평화통일시민행동 대표는 "미국은 이란과 협상을 하는 와중 기습적으로 이란을 침공했다"며 "미국이 벌이고 있는 전쟁은 국가의 주권을 존중하고 무력 행사를 하지 않는다는 국제법의 원칙을 유린한 깡패국가의 전형"이라 강도 높게 비판했다. 또한 "새해 벽두부터 베네수엘라를 무력 침공하며 대통령 부부를 납치한 미국은 이란까지 불법적으로 침공하며 세계 평화를 파괴하고 있다"고 최근 미국 행태를 규탄했다.장환 회원은 미국의 호르무즈 해협 파병 요구에 대해 "미국의 불법적 침략 전쟁에 가담하는 것은 용납할 수 없다"며 "이재명 정부가 '단순히 유조선을 호위하는 것일 뿐, 참전이나 파병으로 연결 짓는 것은 무리'라는 입장을 밝힌 것은 국민을 기만하는 말장난에 불과하다" 밝혔다. 또한 "미국의 요구에 따라 호르무즈 해협에 군함 등을 파견한다면 이는 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 위한 군사작전에 동참하는 것으로 우리 국민의 생명과 안전을 직접적으로 위협하는 매우 위험한 결정이자 한 국가의 주권을 짓밟는 불법 전쟁에 동참한 국가로 역사에 기록되는 매우 수치스러운 일이 될 것"이라며 정부에 파병 요구 거부를 촉구했다.평화통일시민행동 사무국장이기도 한 필자는 "미국은 초등학교에 폭격을 가해 선생님, 어린이를 비롯한 180여명의 목숨을 앗아갔다"며 미국의 전쟁범죄를 규탄한 뒤 "현재도 미국과 이스라엘의 대규모 폭격으로 수많은 사상자가 발생하고 있다. 미국과 이스라엘은 더 이상의 전쟁을 막기 위해 당장 공습을 중단해야 한다"고 촉구했다.한편, 평화통일시민행동은 매주 수요일 저녁 보신각에서 한반도의 평화와 자주를 염원하며 수요평화촛불 캠페인을 진행하고 있다.