이춘희 "세종시 보통교부세 문제, 박근혜 정부 설계 오류"

'이춘희, 세종시 문화예술 공약 발표... 5대 핵심 전략 제시
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이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 세종시 재정 위기 논란과 관련해 전임 시장으로서 입장을 밝히며 공방을 이어갔다.
이 예비후보는 18일 문화예술 공약 발표 기자회견에서 최근 불거진 재정 위기 논란에 대해 "시민과 언론 모두가 우려하는 사안인 만큼 충분히 비판이 제기될 수 있다"고 밝혔다.
"재정 위기 책임" 공방
앞서 이 예비후보는 지난 12일 입장문에서 "세종시가 출범 이후 처음으로 모라토리엄(지불유예) 가능성까지 거론되는 심각한 재정 위기에 처했다"고 지적한 바 있다.
이에 최민호 시장은 16일 기자회견에서 "취임 당시 이미 3500억 원의 부채를 안고 시작했다"며 "재정 문제의 근본 원인을 잘 아는 전임 시장이 '아마추어'라고 하는 것은 옳지 않다"고 반박했다.
이 같은 반응에 대해 이 예비후보는 "시장이라는 위치에서는 여러 비판을 받는 것이 자연스러운 일이다. 비판이 제기되면 정확하고 소상한 설명으로 시민의 우려를 해소하는 것이 시장의 도리"라며 "지적을 나쁜 것으로 몰아세우면 소통 자체가 불가능해진다"고 전했다.
이 예비후보는 현재 재원 부족의 핵심인 보통교부세 문제가 박근혜 정부 시절의 초기 설계 오류와 입법적 한계에 있다고 설명했다. 그는 "2010년 세종시 설치법 제정 당시 제주도는 교부세 총액의 3%를 정률로 받도록 규정된 반면, 세종시는 별도의 규정 없이 출발했다"고 말했다.
이어 "이를 보완하기 위해 관련 법안을 추진했지만, 당시 정치적 상황 탓에 '보통교부세 산정액의 25% 가산'이라는 타협안에 머물렀다"며 "현 정부에서 해당 문제가 국가적 과제로 인식된 만큼 국조실이나 행안부에 필요한 설명을 다해 이를 개선하겠다"고 설명했다.
재정 운영 방향과 관련해서는 "의무적 지출을 우선적으로 반영하고, 신규 사업은 필요성과 시민 요구를 기준으로 선별하겠다"고 밝혔다. 시의회와의 관계에 대해서도 "의회는 시민의 목소리를 대변하는 기구"라며 "시장 재임 시절 협치 경험을 바탕으로 충분한 설명과 상호 존중을 통해 원활한 시정 운영을 추진하겠다"고 했다.
과거 재임 시절 부채 증가에 대한 지적에는 "2020년부터 2022년까지 코로나19 상황에서 소상공인 지원과 시민 안전 확보를 위한 재정 지출은 피할 수 없는 행정적 결단이었다"며 "이를 방만한 재정 운영으로 평가하는 것은 적절하지 않다. 또한 당시 재정 결정에 대해 책임을 회피하거나 설명을 소홀히 한 적은 없다"고 말했다.
"행정수도 완성" 개헌·입법 촉구
이날 이 예비후보는 개헌과 관련해 우원식 국회의장과의 통화 사실도 공개했다. 그는 지난 16일 우 국회의장실을 방문해 '세종시 행정수도 법적 지위 확보 개헌 건의문'을 전달했다고 밝혔다.
이어 "우 국회의장이 직접 연락해 개헌안에 행정수도 세종의 법적 지위를 명시하는 방안을 검토하겠다는 뜻을 전했다"며 "과거 위헌 결정 문제를 해소할 필요가 있다"고 했다.
아울러 국회에 계류 중인 '행정수도 완성 특별법'의 조속한 처리를 촉구했다. 그는 "이 법은 상징적 의미를 넘어 서울에 남아 있는 일부 부처를 세종으로 이전하기 위한 실질적 근거가 된다"며 "여야 간 큰 이견이 없는 상황에서 법안심사 소위원회가 장기간 열리지 않고 있다"고 지적했다.
그러면서 "회의 소집 권한을 가진 소위원장이 조속히 회의를 개최해 법안 심사를 진행해야 한다"고 덧붙였다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.