이춘희, 세종시 문화예술 공약 발표... 5대 핵심 전략 제시

큰사진보기 ▲이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 18일 문화예술 분야 5대 핵심공약을 발표했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 18일 세종시청 정음실에서 문화예술 분야 공약 발표 기자회견을 열고, 세종을 미국의 워싱턴D.C.와 같은 '국가문화수도'로 만들겠다는 청사진을 발표했다.이 예비후보는 "행정도시에서 행정수도로 도약하는 흐름에 발맞춰 세종을 국가적 문화예술 시설과 기능이 집결된 국가문화수도로 발전시켜야 한다"며, 이를 위해 ▲국내 최대 국립박물관 도시 ▲국가 공연예술 중심도시 ▲미디어 콘텐츠 도시 ▲관광·전시·음식문화 도시 ▲공원 속 문화예술도시 등 5대 핵심 전략을 세우고 이를 산업화하겠다고 밝혔다.이 예비후보는 우선 국립박물관과 자연사박물관, 국립현대미술관 등을 추가 유치해 국내 최대 규모의 박물관 도시를 완성하겠다는 구상을 제시했다. 현재 조성 중인 박물관 단지에 한국 문화를 대표하는 고고학 박물관과 현대미술관 등을 더해 문화 경쟁력을 확보한다는 계획이다.또한 나라를 대표하는 국립예술단을 나성동 일대에 유치해 문화·국제교류 기능을 강화하고 인근 상권 활성화의 기폭제로 삼겠다는 의지를 밝혔다. 그는 "행정수도로서 대통령실과 국회의사당이 세종으로 이전한다면 국가 행사 등을 지원하는 국립예술단 본부 역시 세종시에 두는 것이 꼭 필요하다. 이미 도시계획상 2-4생활권(나성동)에 문화 시설 부지를 확보해 놓았기 때문에, 중앙정부를 설득하고 협의한다면 충분히 실현 가능하다"고 자신감을 드러냈다.이어 미디어 클러스터를 조성해 방송사와 신문사를 적극 유치하고, 세계적 수준의 호텔과 전시 공간을 확충해 세종을 관광·전시·회의의 중심지로 키우겠다고 덧붙였다. 이 후보는 "행정수도 세종의 발전에 발맞춰 선제적이고 체계적인 문화예술 발전계획을 수립하고 필요한 공간도 확보하겠다"며 국가문화수도 완성을 향한 강력한 의지를 피력했다.'문화가 곧 밥과 경제가 되는 도시'를 위해 지역문화예술인들을 위한 실질적인 지원책도 마련했다. 예술지원사업 예산을 현재보다 2배로 증액해 지역 예술인들의 창작 활동을 돕고, 공연장 상주단체 육성과 생활문화 활성화를 위한 탄탄한 지원 체계를 구축하기로 했다.특히 신도시의 고질적인 문제인 공실 상가를 예술 거점으로 활용하는 '상생 경제' 모델을 제시했다. '(가칭)세종시 지역예술시장 활성화 지원 조례'를 제정해 작가에게는 임대료를, 시민에게는 여민전 소비 포인트를 지원하며 상가 임대인에게는 세제 혜택을 주는 등 실질적인 선순환 구조를 만들겠다는 계획이다.시민들의 문화 향유 기회 확대를 위해 세계적인 예술단체의 공연을 매년 10회 이상 유치하겠다는 약속도 포함됐다. 세종예술의전당을 활용해 클래식, 오페라, 뮤지컬 등 품격 있는 공연을 선보임으로써 시민들이 서울까지 가지 않아도 수준 높은 문화를 즐길 수 있도록 하겠다는 취지이다.이 외에도 지역 문화자산의 명품화를 위해 전의면 출신인 한국화의 거장 남정 박노수 화백의 생가 복원 및 기념관 건립을 추진하고, 연동면 장욱진 화백 기념사업과 내판역 미술마을 조성 등을 차질 없이 마무리해 세종만의 독보적인 문화 공간을 창조하겠다고 공언했다.