보원사지 국보 승격 계기 서산 '동부권 문화탐방 테마파크' 구상 속도

큰사진보기 ▲18일 서산시와 국가유산청은 운산면 보원사지에서 ‘서산 보원사지 오층석탑’ 국보 승격 지정 기념행사를 열었다. ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산 보원사지 오층석탑의 국보 승격을 계기로, 해미·음암·운산을 하나의 역사·문화권으로 묶는 '동부권 문화탐방 테마파크' 구상이 다시 주목받고 있다. 다만 일부 사업은 아직 밑그림 단계에 머물러 있어, 상징적 성과를 실제 지역 활성화로 연결할 구체적인 로드맵이 필요하다는 지적도 나온다.18일 서산시와 국가유산청은 운산면 보원사지에서 '서산 보원사지 오층석탑' 국보 승격 지정 기념행사를 열었다. 이날 행사에는 성일종 국회의원(국민의힘·서산태안), 허민 국가유산청장, 김태흠 충남지사, 이완섭 서산시장, 사찰 관계자와 시민 등이 참석했다. 현장에서는 국보 지정서 전달과 축하공연 등이 진행됐다.보원사지 오층석탑은 지난해 12월 19일 국보로 승격 지정됐다. 성일종 의원은 이날 행사에서 "국보 승격은 지난 총선에서 약속한 '서산 동부권 문화탐방 테마파크 조성' 공약과도 맞닿아 있다"며 "국보를 보유한 보원사지를 철학정원으로 조성해 지역의 명소로 만들겠다"고 말했다.성 의원이 지난 총선에서 제시한 동부권 문화탐방 테마파크 구상은 해미·음암·운산 일대의 역사·종교·생태 자원을 하나의 관광축으로 연결하겠다는 내용이다. 세부 사업으로는 보원사지 철학정원 조성, 해미∼운산 관광 모노레일 설치, 천주교 국제성지 순례 명소화, 해미 전통시장 이전 및 문화광장 조성, 잠홍저수지 수상복합 레저파크 조성 등이 포함돼 있다.이 가운데 현재 가장 먼저 가시화되는 사업은 음암면 잠홍저수지 레저파크 조성 사업이다. 서산시에 따르면 이 사업은 오는 5월 수질 정화 시설과 생태습지 조성 공사에 들어갈 예정이다. 시는 이 선행 공정을 바탕으로 내년 중 전체 사업의 기초 윤곽을 갖춘다는 계획이다.다만 수변 데크길 등 핵심 수변 시설은 수질 정화와 생태습지 조성 이후 순차적으로 추진될 예정이다. 시 관계자는 "현재는 수질 개선과 생태 기반 조성이 우선"이라며 "데크길 외 구체적인 시설물은 시간을 두고 검토가 필요한 단계"라고 설명했다.동부권 구상의 또 다른 핵심으로 꼽히는 관광 모노레일과 철학정원은 아직 구체화가 필요한 사업으로 보인다. 관광 모노레일은 지난해 기본계획 수립을 마친 상태지만, 실제 노선과 운영 방식, 경제성 등은 향후 후속 절차를 거쳐야 한다. 철학정원 역시 보원사지의 역사성과 백제 불교 문화의 상징성을 어떻게 공간 콘텐츠로 풀어낼지 보다 세밀한 설계가 요구된다.결국 사업의 성패는 개별 거점 조성보다 '연계성'에 달려 있다는 평가가 나온다. 해미읍성을 찾는 관광객이 운산과 음암으로 이동해 식사하고 머무르며 소비하는 흐름을 만들어내지 못하면, 각 사업이 따로 노는 '점 단위 개발'에 그칠 수 있다는 것이다.서산시도 이 같은 과제를 의식하고 있다. 시 관계자는 "동부권 문화탐방 테마파크는 여러 사업을 포괄하는 개념"이라며 "차기 총선 전까지 일정 부분 가시적 성과가 나올 것으로 본다"고 말했다. 다만 지역화폐 연계 할인이나 주민 소득 증대 방안 등 실질적인 경제 효과를 높일 방안은 아직 검토 단계라고 덧붙였다.국보 승격은 분명 지역의 역사적 위상을 높인 상징적 성과다. 그러나 그 상징이 곧바로 지역경제 활성화로 이어지는 것은 아니다. 하드웨어 중심의 시설 조성을 넘어 체류 시간을 늘릴 콘텐츠와 상권 연계 전략, 운영의 실효성을 얼마나 갖추느냐가 동부권 개발 구상의 실제 성패를 가를 것으로 보인다.