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26.03.18 19:25최종 업데이트 26.03.18 19:25

박해광 광주시장 예비후보 "숙원사업 해결 속도 높인다"

여의도·세종·수원 상설 출장소 공약

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박해광 경기 광주시장 예비후보가 광주시 주요 현안과 숙원사업 해결을 위한 방안으로 여의도·세종·수원 ‘3대 상설 출장소’ 설치 공약을 발표했다.
박해광 경기 광주시장 예비후보가 광주시 주요 현안과 숙원사업 해결을 위한 방안으로 여의도·세종·수원 ‘3대 상설 출장소’ 설치 공약을 발표했다. ⓒ 박해광 캠프

박해광 경기 광주시장 예비후보가 광주시 주요 현안과 숙원사업 해결을 위한 방안으로 여의도·세종·수원 '3대 상설 출장소' 설치 공약을 발표했다.

박 예비후보는 "광주의 주요 현안은 대부분 국회, 중앙정부, 경기도와 긴밀하게 연결돼 있다"며 "필요할 때마다 찾아가는 방식이 아니라 상시적으로 설명하고 설득하는 창구가 필요하다"고 밝혔다.

국회가 위치한 여의도, 중앙정부가 있는 세종, 경기도청이 있는 수원에 상설 출장소를 설치하고 현역 공직자를 배치해 광주시 주요 정책과 사업을 전담하도록 하겠다는 구상이다.

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각 출장소는 ▲국비 확보 및 법·제도 개선을 위한 국회 협력 ▲중앙정부 부처와의 정책 협의 및 사업 조정 ▲경기도와의 행정 협력 및 예산 확보 등 역할을 수행하는 전략 거점으로 운영될 예정이다.

박 예비후보는 "지방정부가 중앙과 광역정부를 설득하려면 현안의 필요성과 당위성을 지속적으로 설명하고 관계기관과 긴밀한 협력 관계를 구축해야 한다"며 "이 과정이 축적돼야 국비 확보와 제도 개선, 대형사업 추진이 가능하다"고 말했다.

이어 "광주의 숙원사업이 지연된 것은 아이디어 부족이 아니라 지속적으로 설명하고 설득하는 시스템이 부족했기 때문"이라며 "상설 출장소를 통해 광주의 목소리를 국회와 정부, 경기도에 상시적으로 전달하는 구조를 만들겠다"고 강조했다.

박 예비후보는 "광주의 문제는 광주 안에서만 해결되지 않는다"며 "국회·정부·경기도를 가까운 행정 파트너로 만들고 상시 해결 창구를 통해 숙원사업을 추진하겠다"고 밝혔다.

#광주시#박해광

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