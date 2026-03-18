국힘 1호 컷오프 김영환, 이정현에 "전라도 못된 버릇" 지역 비하

큰사진보기 ▲김영환 충북도지사가 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 국민의힘 충북지사 공천 컷오프(공천 배제) 통보와 경찰의 금전 수수 혐의 관련 구속영장 신청에 대해 “표적수사이자 정치탄압이다”라고 주장하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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국민의힘 공천관리위원회의 1호 '컷오프'(공천 배제) 대상이 된 김영환 충북지사가 이정현 공천관리위원장을 비난하는 과정에서 그의 고향인 전라도를 비하하는 발언을 해 논란이 일고 있다.김영환 충북지사는 18일 자신의 페이스북에 "충북 선거를 왜 지역 정서를 일(1)도 모르는 전라도 출신 공관위원장이 좌지우지하나"라고 반발했다. 이정현 공관위원장이 전라남도 곡성 출신임을 콕 찍어 비난에 나선 것이다.김 지사는 애초 이정현 위원장을 겨냥해 "내가 나서 응징하고 정치권에서 퇴출시키고 전라도의 못된 버릇과 배신자의 최후를 보게 할 것"이라고 썼다가 "전라도의 못된 버릇"을 삭제하고 "공관위원장의 잘못된 행태"로 수정했다.컷오프를 결정한 이 위원장을 비판하기 위해 특정 지역을 비하했다는 비판이 일자 김 지사는 "전라도 출신 공관위원장"이라는 표현도 빼고 "충북선거를 왜 지역 정서를 일도 모르는 공관위원장이 좌지우지하는가"라고 고쳤다.김 지사는 국민의힘 충북지사 후보 내정설이 제기된 김수민 전 의원(충북 정무부지사)도 싸잡아 "이 모든 책임은 이정현과 밀실야합을 한 김수민에게 있다. 충절의 고향, 충북에 이런 일은 눈뜨고 볼 수 없다"라고 언급하기도 했다.김 지사는 현재 지역 체육인들로부터 3100만 원의 금전을 수수한 혐의(청탁금지법·수뢰후부정처사 혐의)로 경찰 수사를 받고 있는 가운데 사전 구속영장이 청구된 상태다.김 지사뿐만 아니라 지난 17일엔 대구시장 후보 컷오프설이 제기된 주호영 의원이 이정현 위원장의 출신지를 거론하며 반발하기도 했다. 주 의원은 이날 자신의 페이스북에 "호남 출신인 당신이 대구를 얼마나 안다고, 대구를 얼마나 만만하게 봤기에 이런 식으로 대구의 중진들을 짓밟나"라고 반발했다.이 같은 지역 비하 반발에 대해 이정현 위원장은 18일 자신의 페이스북에 "혁신 공천을 말하면, 세대 교체를 말하면, 미래 리더십을 말하면, 거기에 협조하기는커녕 '호남 출신이 대구를 아느냐'는 식으로 지역 감정을 자극하는 말부터 꺼내는 것은 옳지 않다"라며 "그건 혁신을 막기 위한 말이다. 시민을 위한 정치가 아니라 기득권을 위한 정치"라고 반박했다.이어 "특정 지역 출신만 특정 지역 공천을 말할 수 있다는 발상 자체가 맞습니까? 정당의 공천은 지역 혈통으로 하는 것이 아니라 국민 눈높이, 당의 미래, 선거의 혁신, 세대 교체의 필요로 하는 것"이라고 덧붙였다.