강릉시장 후보 전과 기록 보니 음주운전 가장 많아

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큰사진보기 ▲6.3지방선거 강릉시장 선거 예비후보자 전과기록 ⓒ 김남권 관련사진보기

<오마이뉴스>는 유권자의 알 권리를 위해 중앙선거관리위원회 홈페이지에 공개된 6.3 지방선거 강릉시장 예비후보자들의 전과 기록을 분석해 공개한다.중앙선관위 '예비후보자 명부' 게시판에 등록된 강릉시장 후보는 여야를 합쳐 총 6명이다. 정당별로 살펴보면 더불어민주당 소속 2명(김중남 전 지역위원장, 김한근 전 강릉시장), 국민의힘 소속 4명(권혁열 전 강원도의회 의장, 김동기 전 워싱턴 총영사, 심영섭 전 강원경제자유구역청장, 최익순 현 강릉시의회 의장)이다.중앙선관위 게시판에는 등록된 예비후보의 기본 정보와 학력, 전과 기록까지 모두 공개되어 있으나, 일반 유권자들에게는 잘 알려지지 않는 경우가 많다.강릉시장 예비후보 6명 중 전과 기록을 보유한 후보는 3명이다. 먼저 더불어민주당 김중남 후보는 특수공무집행방해 등 지방공무원법 위반, 지방공무원법 위반, 일반교통방해 등 총 3건이 등록되어 있다. 김 후보가 전국공무원노조위원장 출신이라는 점을 감안하면, 해당 전과는 노조 활동 과정에서 발생한 것으로 보인다.국민의힘 권혁열 후보는 상법 위반, 교통사고처리특례법 위반 및 도로교통법 위반, 도로교통법 위반(음주운전), 도로교통법 위반(음주운전) 등 총 4건이 등록되어 있다. 같은 당 소속 최익순 후보는 도로교통법 위반(음주운전) 1건이 있는 것으로 나타났다. 음주운전이 가장 많이 차지했다.