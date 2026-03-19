"장사하느라 바빠도 함께 봉사해 보람찹니다"

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마산회원구소상공인연합회 소소봉사단이 지난 18일 오전 창원시 마산회원구 합성1동 일대에서 지역사회 나눔 활동을 펼쳤다. 이번 활동에는 합성1동 동장, 창원시 마산회원구청 경제교통과 팀장, 바르게살기운동 단체가 함께했다.소소봉사단은 '소소한 관심으로 이웃을 보살핀다'는 의미를 담아 결성된 마산회원구소상공인연합회 산하 봉사 조직이다. 소상공인들이 자영업 운영의 어려움 속에서도 지역사회에 대한 책임과 나눔을 실천하기 위해 자발적으로 모였다는 점에서 의미가 깊다.이는 매월 이어지는 봉사활동으로, 3월 활동은 합성1동 관내 취약계층 가구를 방문해 생필품을 전달하고 주거 환경 개선 활동을 펼쳤다. 묵은 짐 정리, 청소, 간단한 집수리 등을 도우며 이웃과 소통하는 시간을 가졌다. 봉사단원들은 "장사하느라 바쁜 와중에도 이렇게 함께 모여 봉사할 수 있어 보람차다"며 "물질적 지원도 중요하지만, 우리의 관심과 손길이 누군가에게 위로가 된다는 것을 느낀다"고 소감을 밝혔다.합성1동 동장은 "소상공인 분들이 어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 먼저 생각하는 모습이 감동적"이라며 "행정과 민간, 시민단체가 손잡고 복지 사각지대를 해소하는 좋은 협력 모델이 되고 있다"고 말했다. 구청 경제교통과 팀장 역시 "소상공인들이 단순히 경제 주체를 넘어 지역 공동체의 중심축으로 자리매김하고 있다"며 "매월 이어지는 활동에 다시 한번 감사드리며, 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 화답했다.바르게살기운동 관계자는 "다양한 주체가 함께 모여 지역 문제를 해결하는 것이 진정한 공동체의 모습"이라며 "소소봉사단의 따뜻한 실천이 지역사회 전체에 선한 영향력을 퍼뜨리길 기대한다"고 전했다. 마산회원구소상공인연합회 공명숙 수석부회장은 "소소봉사단은 매월 정기적으로 관내 어려운 이웃을 찾아 봉사활동을 이어가고 있다"며 "소상공인들이 어려움 속에서도 지역사회와 함께 성장하고, 나눔의 가치를 실천하는 선한 영향력의 주체가 되어 너무 뿌듯하다"고 소감을 전했다.