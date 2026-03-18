창원 북면 옛 파출소, '수호대식당'으로 재탄생…취약계층 일자리 창출

큰사진보기 ▲수호대식당창원 북면 옛 파출소, '수호대식당'으로 재탄생…취약계층 일자리 창출 ⓒ 장진석 관련사진보기

경남 창원시 의창구 북면 천주로 1060번지 옛 북면 파출소 건물이 사회적 경제 기반의 식당 '수호대식당'으로 문을 열었다. 나라행복 사회적협동조합이 운영하는 이 식당은 고립 청년과 지역 취약계층에게 일자리를 제공하며, 이윤보다 사람을 우선하는 사회적 가치를 실천하고 있다.마을의 안전을 지키던 파출소가 이제는 지역민의 따뜻한 한 끼와 이웃의 자립을 지키는 공간으로 거듭났다. 세월이 흘러 파출소로서의 역할을 마친 건물은 버려질 위기에 놓였으나, 나라행복 사회적협동조합이 이곳을 인수해 새로운 생명을 불어넣었다. 과거 범죄로부터 마을을 지켰던 공간의 역사성을 살려 '수호대'라는 이름을 붙였고, 이제는 우리 마을의 맛과 이웃의 삶을 지키는 식당으로 재탄생했다.수호대식당의 가장 큰 특징은 취약계층 우선 채용 정책이다. 고립 청년과 지역 주민 중 사회적 배려가 필요한 이들에게 일할 기회를 제공함으로써, 이들이 다시 사회로 나와 자립할 수 있도록 돕고 있다. 식당 관계자는 "이윤을 극대화하기보다는 최소한의 운영비를 제외한 수익을 사람에게 투자한다"며 "한 그릇의 식사에는 누군가의 새로운 시작을 응원하는 마음이 담겨 있다"고 밝혔다.식당은 지역에서 생산된 신선한 재료를 사용해 건강하고 정직한 맛을 추구한다. 자극적이지 않으면서도 깊은 맛을 내는 요리들은 집밥처럼 편안한 느낌을 준다는 평가다. 넓은 주차장과 깔끔한 주방, 1층과 2층으로 구성된 넉넉한 식사 공간도 갖추고 있다.수호대 식당의 운영 책임을 맡은 이두찬 씨는 "앞으로 수호대국수, 수호대국밥 등 다양한 메뉴를 확대 개발해나가면서 더 많은 일자리를 창출하고 지역 경제에 이바지하겠다"고 포부를 전했다.