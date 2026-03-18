단일화 합의 발표에 안재현 울산시장 예비후보 "경선 후 하는 것이 민주적 절차"

울산지역 22곳의 시민사회단체(내란세력 청산과 지방권력 교체를 위한 울산 시민사회단체)가 지난 12일, 6.3 지방선거를 위한 '울산 주권자 제안'을 한 후 18일 그 결과를 발표했다(관련기사 : 울산 22개 단체 "내란청산·지방권력독점 끝내는 선거로").
시민사회는 "울산 주권자 제안에 더불어민주당 김상욱·이선호 울산시장 예비후보와 진보당 김종훈 울산시장 예비후보'(정당 의석 및 가나다 순)가 공식 참여 의사를 밝혀왔다고 밝혔다.
하지만 이날 민주당 경선 참여자이면서 이번 참여 의사 명단에서 빠진 민주당 안재현 예비후보가 민주당과 진보당의 후보 단일화 절차에 이의를 제기하고 나섰다. 자신은 단일화에 적극 동의하지만 지금은 민주당 후보 경선 중이라 경선에서 민주당 본선 후보가 가려지면 그때 단일화를 진행하자는 입장이다.
안재현 예비후보는 이날 보도자료를 내고 "민주·진보 단일화와 시민의제 합의는 울산 미래를 위해 매우 동의한다"라면서도 "다만 저는 민주당에서 울산시장 경선 후보로서 경선이 진행 중이라 이후 본선 진출이 확정되면 민주·진보 단일화에 적극 나서겠다"라고 밝혔다.
특히 안재현 예비후보는 "저는 민주·진보 단일화 공약을 민주당 경선에서 가장 중요한 공약으로 추진하고 있고, 시민의제도 제가 추진하는 공약과 비슷하다"라며 "다만, 당내의 경선 절차와 민주적 과정에 먼저 충실하여야 한다"라고 밝혔다.
그러면서 "민주당 경선 후보로서 민주당 당원과 시민들의 선택을 받는 것이 민주적 절차라고 판단한다"라고 강조했다.
한편 시민사회는 애초 3월 18일 협약 체결 기자회견을 할 예정이었으나, 관련 선거법 검토에 시간이 필요해 일정을 연기했다.
시민사회 관계자는 "울산에서 처음으로 시민사회, 복수 정당, 복수 후보 간 공동의 약속을 이뤄 냈다는 점에서 그 정치적 의미가 남다르다"라고 밝혔다.