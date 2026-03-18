"침략 전쟁, 죽음의 바다에 우리 청년 보낼 수 없다"

큰사진보기 ▲김재연 진보당 평택을 국회의원 재선거 후보 ⓒ 김재연선본 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성규 진보당 경기도지사 후보 ⓒ 홍성규 관련사진보기

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'호르무즈 해협 파병에 반대한다'는 경기 지역 진보당 후보들 목소리가 커지고 있다.평택시을 국회의원 후보 김재연 진보당 상임대표는 18일 서울 광화문에서 열린 '미국·이스라엘의 이란 침략 사태에 관한 각계 공동 시국선언대회'에 참석해 "침략 전쟁, 죽음의 바다에 우리 청년을 보낼 수 없다"라고 목소리를 높였다.이어 김 후보는 정부를 향해 "트럼프의 파병 요구에 '답변하기 곤란하다'는 모호한 태도를 버리고 헌법 5조에 따라 침략 전쟁 부인 원칙을 분명히 하라"고 촉구했다. "국익과 평화, 청년들의 생명을 지키기 위해서라도 트럼프의 침략 행위에 절대 동조해서는 안 될 것"이라고 거듭해서 강조했다.이에 앞서 지난 17일 경기도지사에 출사표를 던진 홍성규 진보당 대변인은 수원시 화성행궁광장에서 "트럼프의 침략 전쟁 파병 요구를 거부합니다"라는 손팻말을 들고 1인시위를 했다.1인 시위 직후 보도자료를 통해 "우리 헌법뿐 아니라 국제법과 한미상호방위조약에도 정면으로 배치되는 파병은 절대로 있을 수 없다"며 "이재명 대통령과 정부는 단호히 거부해야 한다"라고 강조했다.'파병 반대'를 주장하는 진보당 후보들 목소리는 앞으로 점점 커질 것으로 보인다.홍 후보 등에 따르면 진보당은 16일 대표단 회의를 열어 "호르무즈 해협 군함 파견은 우리 장병의 생명 위협뿐 아니라 국가 전체를 수렁으로 몰아넣는 행위"라고 규정하며 1인 시위 등을 하기로 결정한 바 있다.이에 따라 오는 19일 오전에는 장지화 성남시장 진보당 후보가 1인 시위에 나선다. 장 후보는 18일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "미국과 이스라엘의 이란 침공은 국제법상 침략 행위이고, 그 침략 전쟁에 참여하는 것은 헌법이 규정한 침략 전쟁 부인 원칙과 위배된다"라며 "지금 우리가 해야 할 일은 파병이 아니라 무고한 민간인을 살상하고 전 세계 경제 위기를 몰고 온 미국에 침략 전쟁을 멈추라 말하는 것"이라고 밝혔다.