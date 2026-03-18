이천시, 율면 월포지구 배수개선사업 신규착수지구 선정

큰사진보기 ▲경기 이천시는 율면 월포리~고당리 일원에 추진하는 ‘월포지구 배수개선사업’이 2026년 농림축산식품부 신규 착수지구로 선정됐다고 18일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시는 율면 월포리~고당리 일원에 추진하는 '월포지구 배수개선사업'이 2026년 농림축산식품부 신규 착수지구로 선정됐다고 18일 밝혔다.월포지구는 청미천 인접 저지대로, 여름철 집중호우 시 자연배수가 원활하지 않아 농경지 침수피해가 반복적으로 발생해 온 지역이다. 이에 따라 시는 배수개선사업을 통해 침수피해를 예방하고, 안정적인 영농환경 조성과 농업생산성 향상을 도모할 계획이다.이번 사업은 농림축산식품부 국비 100% 재원으로 추진되며, 배수장 설치와 배수로 정비 등을 통해 배수체계를 전반적으로 개선하는 사업이다. 사업은 약 5년간 추진될 예정이며, 완료 시 해당 지역 농경지의 침수피해가 크게 해소될 것으로 기대된다.이천시는 그간 배수개선사업 수요조사 제출을 시작으로 기본계획 수립, 주민설명회 개최, 중앙부처 건의 등 사업 추진을 위한 행정절차를 차질 없이 이행해 왔으며, 그 결과 2026년 신규 착수지구로 최종 선정되는 성과를 거두었다.이천시 관계자는 "이번 사업은 전액 국비로 추진되는 만큼 지역 재정 부담 없이 농업기반시설을 확충하는 좋은 기회"라며 "앞으로도 재해 예방과 농업 생산성 향상을 위한 사업을 지속적으로 발굴·추진하겠다"고 밝혔다.