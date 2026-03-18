제1회 '정의로운언론인상'에 최석환 경남도민일보 기자 선정

큰사진보기 ▲익명의 기부자들이 내놓은 소중한 기금으로 제정된 '정의로운언론인상'의 제1회 수상자로 경남도민일보 최석환 기자가 선정됐다. ⓒ '정의로운언론인상' 시상 운영위원회 관련사진보기

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"친일과 독재로 점철된 역사를 바로잡아 정의 실현에 앞장서온 언론인을 응원하고 싶다."익명의 기부자들이 내놓은 소중한 기금으로 제정된 '정의로운언론인상'의 첫 번째 주인공이 결정됐다. 정의로운언론인상 운영위원회는 제1회 수상자로 경남도민일보 최석환 기자를 선정했다고 밝혔다.올해 처음 제정된 이 상은 취재와 보도 등 언론 활동을 통해 역사 정의 실현과 민주주의 발전에 기여한 경남 지역 언론인을 격려하기 위해 마련됐다. 학계와 언론계 전문가 7명으로 구성된 운영위원회가 엄격한 심사를 거쳐 수상자를 확정했다.첫 수상의 영예를 안은 최석환 기자는 근현대사에 대한 깊은 통찰을 바탕으로 지역 사회의 부조리를 끈질기게 파헤쳐온 점을 높게 평가받았다.운영위는 선정이유에 대해 ▲'대한민국민주주의전당' 건립 과정의 문제점 보도 ▲내란 옹호 단체로 변질된 3·15의거 관련 단체 비판 ▲민주성지 마산 바로세우기 ▲민간인 학살 진실규명 등 우리 사회의 아픈 현대사를 직시하고 정의를 바로 세우는 데 앞장서 왔다고 설명했다. 또 ▲장애인과 이주민 등 소외계층의 권리 보장을 위한 보도로 인권과 평화의 가치를 실현하는 데 기여한 점도 주요하게 작용했다.정의로운언론인상은 매년 1인의 수상자를 선정해 시상한다. 경남 지역 현업 언론인을 우선 추천 대상으로 하되, 적격자가 없을 경우 타 지역까지 대상을 확대할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 상의 권위를 유지하기 위해 이른바 '나눠먹기식' 시상을 철저히 배제한다는 방침이다.시상식은 운영위원들이 수상자를 직접 찾아가 진행할 예정이며, 수상자에게는 상패와 상금 100만 원이 수여된다.한편, 이번 상의 운영과 심사를 맡은 운영위원회는 이준호(서울대), 원용진(서강대), 안차수(경남대), 김명희(경상국립대) 교수와 신학림 전 언론노조 위원장, 김주완 작가, 김영만 열린사회희망연대 상임고문 등 학계와 언론계 전문가들이 참여했다.