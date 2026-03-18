이상민, 항소심도 혐의 부인... "국무위원이 국헌문란 목적 갖나?"

큰사진보기 ▲10·29 이태원참사 진상규명 청문회이상민 전 행정안전부 장관이 12일 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원참사 진상규명 청문회에 증인으로 참석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관이 항소심 첫 공판에서도 혐의를 전면 부인했다.이 전 장관은 직접 발언 기회를 얻은 뒤 재판부를 향해 "1심에서 특검의 일방적 주장에 너무 무게를 둔 것 아닌가 하는 아쉬움이 있다"며 "항소심에선 상식적 차원에서 과연 국무위원들이 국헌문란 목적을 가질 수 있는지 고민해 달라"고 했다.18일 서울고법 내란전담재판부인 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 항소심 첫 공판을 진행했다.이 전 장관은 2024년 12월 3일 전 대통령 윤석열씨로부터 국회 등 주요 기관 봉쇄와 언론사 단전·단수 지시를 받고, 허석곤 당시 소방청장에게 협조를 지시한 혐의 등으로 기소됐다.지난달 12일 열린 1심 선고공판에서 재판부는 내란에 가담한 혐의와 윤씨 탄핵심판 당시 증인으로 나와 위증한 혐의 등을 유죄로 봤다. 다만 직권남용 권리행사 방해 혐의는 무죄로 판단했다.이날 내란특검팀(특별검사 조은석)은 1심에서 무죄가 나온 직권남용죄에 대해서도 유죄를 선고해야 한다고 밝혔다.특검은 "허석곤 소방청장은 이 전 장관의 지시로 이영팔 소방청 차장을 통해 황기석 서울소방재난본부장에게 지시를 하달하도록 전화했다"며 "(이상민의) 직권남용 행위가 없었다면 청장이 서울소방재난본부장에게 연락하지 않았을 것이다. 의무 없는 일을 하게 한 직권남용이 명백하다"고 주장했다.이어 특검은 이 전 장관과 같은 내란중요임무종사 혐의로 중형을 선고받은 한덕수 전 국무총리와 김용현 전 국방부장관 등과 비교해 형량이 너무 가볍다고도 했다. 한 전 총리는 1심에서 23년을, 김 전 장관은 30년형을 선고받았다.이에 대해 이 전 장관 측은 형법상 내란죄의 구성요건인 '국헌문란 목적'이 없었다고 반박했다. 당시 이 전 장관은 대통령의 계엄 선포를 헌법적 권한 행사로 인식했을 뿐 위헌적 내란으로 이어질 것을 사전에 인지하거나 모의하지 않았다는 주장이다.이 전 장관 측은 "백보 양보해서 피고인이 단전·단수 협조를 지시했다고 해도 당시 국회 봉쇄에 대해선 전혀 인식할 수 없었다. 독립적으로 국헌문란 목적을 인식했다고 볼 수 없다"고 했다. 또 "비상계엄 선포 자체가 위헌·위법임을 명확히, 즉시 알 수 있는 상황이 아니라면 공무원은 대통령의 권한 행사를 존중하고 적법 행위라고 추정해 대응할 수밖에 없다"고도 말했다.양측의 입장을 종합하면 이번 항소심의 핵심 쟁점은 이 전 장관이 '국헌문란 목적'을 인식했는지 여부가 될 것이다.재판부는 다음달 9일 전 대통령 윤씨를 증인으로 소환해 신문하겠다고 밝혔다. 또 계엄 선포 전 국무회의에 참석했던 박성재 전 법무부 장관에 대한 증인신문도 진행하고, 다음달 15일 변론을 종결하겠다고 했다.