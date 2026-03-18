'특별당비 검증 논란' 국힘 우재준, 이번엔 '불출마 종용' 논란

큰사진보기 ▲우재준 국민의힘 의원(청년최고위원) ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

6.3 지방선거를 앞두고 대구 북구청장 후보 검증에 필요한 '특별당비'를 요구해 논란을 빚은 우재준 국민의힘 의원(청년최고위원)이 이번에는 일부 선거 출마예정자에게 불출마를 종용했다는 주장이 제기됐다. 우 의원은 '출마해도 공천을 받지 못할 분들 중 일부에게 알려준 적은 있다'고 해명했다.18일 <오마이뉴스>가 국민의힘 대구시당 공천관리위원회 등을 취재한 내용을 종합하면, 우 의원 지역구인 북구갑의 시의원 선거구인 북구1 선거구에 A씨와 B씨가 공천을 신청했다. 북구2 선거구엔 비공개 신청자 1인이 공천을 신청했다. 구의원 선거구인 북구갑 선거구에는 C씨가 비공개 1인 단독으로 공천을 신청한 것으로 확인됐다.이런 가운데 일부 출마예정자 사이에서 우 의원이 사실상 출마하지 말라는 식으로 말했다는 주장이 제기됐다.한 제보자는 기자에게 "우 의원으로부터 출마하지 말라는 종용을 받았다"며 "대한민국에는 선거 출마의 자유가 있는데 국회의원이라는 사람이 갑질을 한다. 해도 해도 너무 한다"고 말했다.이밖에 시의원 공천을 신청한 A씨와 구의원 공천을 신청한 C씨는 과거 행보와 관련해 제보가 접수돼 대구 북구선거관리위원회가 사실관계를 확인 중인 것으로 파악됐다. 북구선관위 관계자는 18일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "제보가 접수돼 사실관계를 알아보는 중"이라며 "사실관계가 확인되면 고발할 수 있다"고 밝혔다.또한 A씨의 경우 국민의힘이 공천 부적격 기준으로 정한 '도박, 명예훼손, 폭행, 공갈, 사문서 위조, 무고' 등의 민생범죄 전력이 있는 것으로 확인됐다.A씨는 지난 2005년 '공용물건손상 폭력행위등 처벌에 관한 법률 위반(야간 공동상해)'과 폭력행위등 처벌에 관한 법률위반(야간공동손괴) 혐의로 벌금 100만 원의 처벌을 받았고 2006년에는 음주운전을 해 도로교통법 위반 혐의로 100만 원의 벌금형을 받았다.이와 관련해 한 북구갑 지역 인사는 "청년 최고위원인 우 의원이 청년들을 배려하기는커녕 사천으로 원성을 사고 있다"고 말했다.우 의원은 일부 출마예정자에게 불출마를 종용했다는 주장과 관련해 "공천 심사 단계에서 당협위원장의 의사가 반영되게 돼 있다"며 "어차피 출마해도 공천을 받지 못할 분들 가운데 궁금해하는 분들에게는 일부 알려준 적은 있다"고 해명했다.두 후보를 둘러싼 선관위 조사를 두고는 "이야기를 들었지만 근거가 약한 것으로 알고 있다"며 "공천을 신청하지 않은 분이 주변에 불만을 표시하면서 알려진 것"이라고 말했다.또 시의원 공천을 신청한 A씨의 전과 전력에 대해서는 "공관위에서 적절하게 판단할 것"이라고 답했다.앞서 우 의원은 국민의힘 북구청장 후보 공천심사에 참여하는 출마예정자들을 공개 검증하겠다며 특별당비를 납부하도록 요구해 종용해 논란이 되기도 했다.우 의원은 자신의 SNS를 통해 "대구처럼 특정 정당 지지율이 높은 지역에서 실질적인 경쟁은 본선이 아니라 공천 단계에서 이뤄진다"며 북구갑 당협 차원에서 공약 발표와 토론회를 진행하고 해당 과정을 영상으로 촬영해 지역구 주민들이 확인할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.그러면서 장소 대관료 등 공개 검증을 하는 데 드는 비용을 충당하기 위해 후보들에게 100~500만 원에 달하는 특별당비를 내도록 했다가 논란이 되자 "모든 비용은 전액 내가 부담하겠다"고 한발 물러섰다.