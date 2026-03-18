장종태 "대전 지도 다시 그린다... 공학 혁신도시·국방 클러스터 구축"

큰사진보기 ▲대전시장 선거에 출마한 더불어민주당 장종태(대전서구갑)의원(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

대전시장 선거에 출마한 더불어민주당 장종태(대전 서구갑)의원이 18일 대전의 도시 구조를 첨단 전략산업 중심으로 재편하는 '공간 대전환' 비전을 내놓고 "대전 지도를 다시 그리겠다"고 밝혔다. 지난 11일 '시민이 주도하는 글로벌 경제도시 대전' 비전 발표에 이어, 공간 분야 공약을 구체화한 후속 공약발표다.장 의원은 이번 구상의 핵심을 "대전 주요 거점을 첨단 전략산업 중심지로 재편해 도시 전체의 새로운 성장 구조를 구축하는 것"이라고 설명했다. 연구개발(R&D)과 산업, 창업, 주거를 유기적으로 연결하는 미래형 도시 기반을 만들고, 대전을 '대한민국 미래 산업의 심장'으로 키우겠다는 목표다.그는 우선 안산 첨단국방산업단지를 '대한민국 국방 클러스터'의 중심 거점으로 육성하겠다는 전략을 제시했다. 장 의원은 "대전에는 국방과학연구소(ADD), 방위사업청, 한국항공우주연구원 등이 위치해 이미 국방 연구 역량이 집적돼 있다"며 "여기에 국방 핵심 싱크탱크인 한국국방연구원(KIDA) 이전을 추진해 국방 전략과 연구개발, 산업 기능을 한곳에 집적하겠다"고 밝혔다.또한 그는 안산 국방산단을 단순 산업단지를 넘어 '미래 국방 플랫폼'으로 확장하겠다는 구상도 내놨다. 연구개발 무기체계 설계 시제품 제작실증 테스트수출 지원으로 이어지는 방위산업 전 주기 생태계를 구축해 기술이 곧바로 생산으로, 생산이 곧바로 전력화와 수출로 이어지는 구조를 만들겠다는 것이다.특히 장 의원은 안산 국방산단을 규제 샌드박스 지역으로 지정해 '국방 AI 실증 특구'로 조성하겠다고 밝혔다. AI, 무인체계, 군 드론, 위성, 우주전력 등 미래전 분야에서 실증과 상용화를 자유롭게 할 수 있는 환경을 만들어 기술 혁신과 산업화를 동시에 추진하겠다는 취지다.이와 함께 1조 원 규모의 방위산업 펀드 조성을 공약하며 방산 스타트업 육성과 수출 금융 지원 확대, 군 시범 구매와 연계한 투자 확대 등을 통해 방산 생태계 선순환 구조를 구축하겠다고 약속했다.도심 공간 재편 구상도 구체적으로 제시했다. 장 의원은 대전역에서 조차장까지 이어지는 구간을 "대한민국 최고의 공학 중심 혁신도시로 만들겠다"고 밝혔다. 조차장 복합화 국책사업에 속도를 내 철도시설을 이전·지하화하고, 상부에 AI 창업타워와 공과대학을 유치해 연구·창업·주거가 결합된 미래형 공학도시를 건설하겠다는 계획이다.자운대는 '동탄급 미래 신도시'로 재탄생시키겠다는 청사진을 제시했다. 대전 서부권 핵심 성장축으로 개발하고 KAIST와 연계한 첨단 연구·혁신도시로 발전시켜 청년 연구자와 창업가, 기업이 모이는 미래 도시를 만들겠다는 구상이다. 군부대는 고밀 압축 개발을 통해 현대화하고, 신도시와 함께 성장하는 군·민 상생형 모델을 구축한다는 계획도 포함됐다.또 유성구 원촌동 하수처리장 이전 부지는 'K헬스케어 혁신지구'로 조성하겠다고 밝혔다. AI 데이터센터와 실증 병원이 결합된 글로벌 헬스케어 실증 거점을 구축해 바이오·의료 산업 경쟁력을 강화하겠다는 설명이다. 아울러 2만5000석 규모의 'KPOP & 스포츠 복합 아레나' 건립도 공약으로 제시하며 "세계적 공연과 국제 스포츠 경기가 열리는 문화 중심 도시로 발전시키겠다"고 밝혔다.끝으로 장 의원은 "공간 대전환은 대전의 지도를 다시 그리는 일"이라며 "대전을 공학 혁신도시이자 국방 산업의 중심지로 만들어 청년과 기업이 모이고 국가 경쟁력을 높이는 도시로 만들겠다"고 강조했다.