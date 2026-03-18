순창군수 동생, 재선충 방역 대응중 소나무 '불법 반출' 의혹

▲최영일 순창군수 동생은 소나무 관리 감독 권한이 있는 순창군에서 반출 확인증(소나무류 생산확인표, 소나무 재선충병 미감염 확인증)을 발급받지 않고 불법으로 소나무를 이동했다. 불법 부지에 심었다가 문제가 되자 부근으로 옮겨 심은 소나무들. 3월 4일 촬영 ⓒ 최육상 관련사진보기