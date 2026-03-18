민주당 울산, 중구청장 박태환- 울주군수 김시욱 공천

큰사진보기 ▲더불어민주당 울산시당이 3월 7일 울산상공회의소에서 ‘당원초청 출마예정자 비전발표회’를 개최했다. ⓒ 민주당울산시당 관련사진보기

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더불어민주당 울산광역시당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 권진회)가 18일 기초단체장, 광역의원, 기초의원 단수 및 경선 지역 명단을 1차 발표했다.기초단체장 단수 확정 지역은 중구(박태환 전 중구청장)와 울주군(김시욱 군의원) 두 곳이다.기초단체장 경선 확정 지역은 남구(임금택, 최덕종)와 동구(김대연, 김원배)이며 북구(백운찬, 이동권, 임채오)는 계속 심사 지역으로 정했다.민주당 울산시당은 "서류심사(3/5~3/11), 심층면접(3/12~3/14), 적합도조사(3/14~3/15) 등 종합심사를 진행한 결과 이같이 결정됐다"라고 밝혔다.발표에 따르면 광역의원 중 중구 제1선거구는 2차 신청 후 심사 중이며, 중구 제2, 제3선거구는 3월23일까지 3차 공모 후 선거구 조정을 통해 후보를 확정할 예정이다.이어 광역의원 중 남구 제2선거구는 2차 신청 후 심사 중, 남구 제1, 제4 선거구는 3월23일까지 3차 공모 후 선거구 조정을 통해 후보를 확정할 예정이다.또 광역의원 중 동구 제1선거구는 계속 심사 지역이며, 북구 제3선거구는 3월 23일까지 3차 공모 후 선거구 조정을 통해 후보를 확정한다. 울주군 제3선거구는 계속 심사 지역이다.기초의원 중 중구 나선거구, 남구 가선거구, 남구 나선거구, 북구 다선거구는 계속 심사 지역이며 울주군 가선거구는 여성청년공천확대 및 혁신공천적용지역으로 최윤성 가번, 한성환 나번을 확정했다.민주당 울산시당은 "여성·청년 공천 확대 및 혁신 공천 적용 지역은 국회의원 지역구 기준, 지방의원 정수 중 여성 1명, 청년 1명 이상 의무 추천이며, 기초의원 재선 이상이거나 의회의장 경력자는 '가'번 배정 제한된다"며 "3인, 4인 선거구 우선 적용"이라고 밝혔다.