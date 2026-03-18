도주치상 징역 8개월 구형 강릉시의원, 6.3 지선 출마 행보 촉각

큰사진보기 ▲춘천지방법원 강릉지원.2014.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 혐의로 기소된 강릉시의회 A의원에게 검찰이 징역형을 구형했다.18일 오전 춘천지방법원 강릉지원에서는 도주치상 혐의를 받는 강릉시의원 A씨에 대한 첫 공판이 열렸다.검찰은 "피고인이 2024년 7월 말 교차로에서 교통사고를 낸 후 도주했으며, 이로 인해 피해 차량 탑승자 4명에게 전치 2주간의 치료를 요하는 상해가 발생했고 차량 역시 148만 원 상당의 손괴를 입었다"고 공소 사실을 밝혔다. 이어 재판부에 A씨에 대한 징역 8개월의 실형을 선고해 줄 것을 요청했다.이에 대해 A씨 측 변호인은 교통사고를 낸 객관적 사실관계는 모두 인정한다면서도 음주운전 및 도주의 고의성에 대해서는 강하게 부인했다.변호인은 "수사 당시 음주운전을 한 것 아니냐는 취지로 조사를 받았다"라면서 "당시 술자리를 가진 것은 맞으나 술을 마신 것은 극히 미량이라 음주 측정에도 나오지 않은 수준"이라며 음주 사고가 아님을 강조했다. 이어 "사고를 낸 사실은 인정하지만, 당시 충돌을 인지하지 못했기 때문에 의도적으로 도주한 것은 아니다"라고 주장했다.A의원 역시 최후 진술에서 "피해자 4명에게 사과드린다"라면서도 "CCTV 영상을 보면 내 차의 제동등이 들어오지 않은 것을 볼 때 미세하게 부딪힌 것으로 보인다"라며 도주 혐의를 거듭 부인했다. 이어 "선처해 주시면 앞으로 운전에 주의하겠다"라고 덧붙였다.A의원 측은 이날 피해자들과 합의한 사실과 피해자들의 처벌불원서를 재판부에 제출했다.해당 사건은 지난 2024년 7월 28일 오후 10시경, 강릉시 교동 택지 내 이면도로 교차로에서 발생했다. 당시 A의원은 순찰 중이던 자율방범대 승용차를 들이받은 뒤 현장을 이탈했다. 경찰은 피해 차량의 블랙박스와 인근 CCTV 등을 분석해 사고 발생 8일 만에 A의원을 특정해 입건했으며, 지난 2월 불구속 상태로 기소했다.한편, A의원은 6.3 지방선거 재선 도전을 위해 더불어민주당 기초의원 예비후보자 자격심사를 통과한 뒤, 지난 16일 강원도당에서 실시한 예비후보 면접에도 참여했다. 내달 열리는 선고 공판 결과에 따라 A의원의 재도전 성사 여부가 결정될 것으로 보인다.A의원에 대한 1심 선고 공판은 다음 달 8일 오후 2시에 열린다.