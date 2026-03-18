교도관 '국립묘지 안장' 추진된다... "경찰·소방과 형평성 맞춰야"

큰사진보기 ▲법무부-국가보훈부가 18일 교정공무원 예우 강화를 위한 국립묘지법 개정 협력을 논의했다. ⓒ 법무부 제공 관련사진보기

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법무부가 교정공무원들의 숙원인 '국립묘지 안장'을 위한 제도 개선에 나선다. 같은 제복공무원이지만 경찰·소방공무원과 달리 안장 대상에서 제외됐던 예우 차이를 바로잡겠다는 취지다.정성호 법무부 장관은 18일 권오을 국가보훈부 장관을 만나 교정공무원을 국립묘지 안장 대상에 포함하는 방안을 논의하고 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률(국립묘지법) 개정을 촉구했다. 두 기관은 이번 면담에서 교정공무원이 단순히 '수형자 관리자' 역할을 넘어 사회질서와 인권, 재활을 책임지는 핵심 역할을 하고 있다는 인식을 공유한 것으로 알려졌다.법무부는 교정직에 대한 예우를 다른 제복 공무원 수준으로 격상해야 한다고 보고 있다. 그동안 교정직 업무의 위험성과 기여도에 비해 예우가 충분하지 않다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔기 때문이다.실제 교정시설 특성상 폐쇄된 환경에서 24시간 수용자를 관리하는 고강도 직무를 수행하는 만큼 공공 기여도가 높은 직군으로 꼽힌다. 평상시에는 수형자 관리 업무를 담당하지만 비상 상황이 벌어지면 국가 중요시설을 방호하고 질서를 유지하는 등 국가 안보의 실질적인 한 축을 담당하고 있다는 평가를 받는다.그런데도 현행법에 따라 경찰과 소방공무원은 30년 이상 재직 후 정년퇴직하면 국립호국원에 안장될 수 있는 반면 교정공무원은 직무 수행 중 사망한 경우에만 안장이 허용된다. 같은 제복공무원 간에도 예우의 격차가 큰 상황이다.아울러 최근 지속되는 수용시설 과밀화 추세 속에 현장 교도관들이 감당해야 할 업무 하중, 정신적 스트레스가 한계치에 다다랐다는 지적을 고려하면 그들의 업무에 걸맞은 예우가 필요하다는 목소리가 높다.정성호 장관은 "교정공무원은 국가형벌권 집행을 담당하며 국민의 생명과 안전을 지키는 대표적인 제복공무원"이라며 "희생과 헌신에 걸맞은 예우가 이루어질 수 있도록 관계부처와 공감대를 형성하고 긴밀히 협의해 나가겠다"고 밝혔다.