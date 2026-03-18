금호타이어, 임직원 '마음 회복' 김제동 토크콘서트 개최

큰사진보기 ▲지난 17일 조선대학교 해오름관에서 토크콘서트를 마친 방송인 김제동씨가 금호타이어 임직원들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 금호타이어 관련사진보기

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금호타이어는 임직원을 대상으로 방송인 김제동을 초청해 웃음을 주고 공감대를 나누는 토크콘서트를 열었다고 18일 밝혔다.토크 콘서트는 지난 17일 오후 조선대학교 해오름관에서 '위로, 회복 그리고 새로운 기대'를 주제로 진행됐다.지난해 광주공장 화재 이후 복구와 안정화에 쉼 없이 달려온 임직원들의 심리적 피로감을 완화하고 구성원들 간 공감과 소통을 통해 조직의 결속력을 높이기 위해 마련됐다.또한 웃음과 공감을 바탕으로 정서적 회복을 도모하고, 회사의 구성원 보호 및 회복 중심 조직문화에 대한 메시지를 전달하는 데 초점을 뒀다.김제동은 특유의 입담으로 참석한 임직원들에게 웃음을 선사하면서 공감대를 이끌어 냈다. 더불어 자신만의 이야기를 진솔하게 풀어내면서 함께 슬픔을 덜어내고 기쁨을 더하는 시간을 선사했다.삶과 일상에 대한 이야기를 중심으로 서로의 경험을 나누며 공감과 위로의 메시지를 전달하고 '함께 겪었고, 함께 회복한다'는 공동체 의식을 공유했다. 또 조직 내 신뢰를 회복하고 긍정적인 조직문화를 확산하는 시간을 가졌다.정종오 대표지회장은 인사말에서 "오늘 이 자리는 금호타이어 구성원들 뿐만 아니라 가족분들을 위한 자리"라며 "이런 새로운 문화행사가 앞으로 10년, 20년 계속되길 바란다"고 말했다.