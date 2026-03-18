"대통령도 지산지소 말하는데... 송전선로 입지선정 중단하라"

큰사진보기 ▲'345kV 신정읍-신계룡 송전선로 건설사업 3구간 입지선정위원회 9차 회의'가 18일 오후 대전 서구 KW컨벤션에서 개최된 가운데, 송전선로 경과 지역인 대전 서구와 충남 금산·계룡·논산 지역 주민 및 대책위가 회의에 앞서 기자회견을 열고 입지선정위원회 중단을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'345kV 신정읍-신계룡 송전선로 건설사업 3구간 입지선정위원회 9차 회의'가 18일 오후 대전 서구 KW컨벤션에서 개최된 가운데, 송전선로 경과 지역인 대전 서구와 충남 금산·계룡·논산 지역 주민 및 대책위가 회의에 앞서 기자회견을 열고 입지선정위원회 중단을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲'345kV 신정읍-신계룡 송전선로 건설사업 3구간 입지선정위원회 9차 회의'가 18일 오후 대전 서구 KW컨벤션에서 개최된 가운데, 송전선로 경과 지역인 대전 서구와 충남 금산·계룡·논산 지역 주민 및 대책위가 회의에 앞서 기자회견을 열고 입지선정위원회 중단을 촉구했다. 사진은 기자회견 후 주민들이 회의장 앞에서 항의하는 장면. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

호남지역에서 생산된 전력을 수도권(용인 반도체 클러스터)으로 보내기 위한 '신정읍-신계룡 345kV 송전선로' 건설을 두고 대전·충남 송전선로 경과지 주민과 시민사회가 "한전은 입지선정위원회를 중단하고 송전선로 계획을 전면 백지화하라"고 촉구하고 나섰다.대전송전탑건설백지화대책위원회와 충남송전탑백지화대책위원회는 18일 오후 '345kV 신정읍-신계룡 송전선로 건설사업 3구간 입지선정위원회 9차 회의'가 진행되는 대전 서구 KW컨벤션 앞에서 기자회견을 열고 "한전이 입지선정위를 방패 삼아 주민 의견을 무시한 채 9차 회의에서 최종 노선을 확정하려 한다"며 "전면 백지화하라"고 촉구했다.이날 기자회견은 지난 12일 대전 서구 기성동 장안동 일대에서 예정됐던 주민설명회가 주민 반발로 무산된 뒤 이어진 것으로, 당시 주민과 대책위는 "주민 동의 없는 송전탑 건설에 반대한다"며 설명회를 거부했다. 또한 "전기는 수도권이 쓰고 송전탑은 지방에 세우는 구조가 갈등을 키운다"고 주장하며 강력 항의, 주민설명회는 결국 열리지 못했다.이러한 상황에서 한전은 이날 '입지선정위원회 9차 회의'를 예고했고, 당초 회의장소인 논산 벌곡면사무소에서 하루 전 대전 KW컨벤션으로 비밀리에 변경하기도 했다. 한전은 이날 회의에서 송전선로 입지를 최종 확정할 계획이다.이에 신정읍-신계룡 노선이 지나는 충남 논산·금산·계룡과 대전 서구 지역 주민 및 대책위는 입지선정위원회 회의가 열리는 대전 KW컨벤션 앞에서 기자회견을 열어 "대전·충남 지역에서 수많은 주민 피해가 예상된다"면서 "이 선로에 실리는 전기는 대전·충남에서 생산하거나 소비할 전기가 아닌데, 호남과 수도권 사이에 끼었다는 이유로 경과지에 포함돼 지역주민만 피해를 떠안게 됐다"고 주장했다.이들은 또 "발전소 지역은 주변 지역 지원이라도 있고, 종점인 용인은 첨단 산단 효과라도 있지만 경과지는 피해만 남는다"며 "재생에너지 생산은 지방에서, 소비는 수도권에서 이뤄지는 현재 방식은 에너지정의에 부합하지 않는다"고 지적했다.아울러 이들은 "'호남-수도권 송전선로'가 신정읍-신계룡뿐 아니라 신계룡-북천안, 신임실-신계룡, 새만금-청양, 청양-고덕, 새만금-신서산, 군산-북천안, 북천안-신기흥 등으로 충청권을 가로지르는 계획으로 추진되고 있다"며 "대전 5개 자치구 전역과 충남 15개 시·군 중 태안을 제외한 14개 시·군이 사업 구역으로 예상된다"고 주장했다.이들은 ▲입지선정위 9차 회의 중단 ▲노선 필요성 전면 재검토 ▲용인 반도체 산단과 호남-수도권 송전선로 계획 중단 등을 정부와 한전에 요구했다.이날 규탄 발언에 나선 황성렬 충남송전탑백지화대책위 상임위원장은 "대통령도 지산지소(地産地消, 지역에서 만든 것을 지역에서 소비한다)를 말하는데, 한전의 계획은 정반대"라며 "입지선정위를 당장 해산하고 주민들과 충분히 숙의해 재생에너지에 맞는 송배전 계획을 세워야 한다"고 촉구했다.이정임 대전송전탑건설백지화대책위 대표도 "송전탑은 초등학교 반장 회의만도 못한 방식으로 진행되고 있다"며 "재산권·환경권도 문제지만 무엇보다 건강권이 걸린 사안"이라고 강조했다. 그는 과거 송전탑 지역에서 질병 사례가 이어졌다는 경험을 언급하며 "미래세대를 위해서라도 꼼꼼한 정보 공개와 집단지성의 숙의 절차가 필요하다"고 강조했다.이날 기자회견에서는 송전선로 경과 지역 주민들의 발언도 이어졌다. 대전 서구 장안동 주민 김용준씨는 "주민들도 모르게 송전선로를 정하는 것은 '주민 주권 침탈'"이라며 "주민들의 생존권을 지키기 위해서 반드시 백지화시켜야 한다"고 말했다.충남 금산 주민 오상은씨는 "우리 집 대문·지붕 위로 전봇대가 지나가는데 우리는 아무도 들은 적이 없다"며 "동네에는 '이미 끝났다'며 체념하는 사람도 있지만, 절대 늦지 않았다. 우리는 포기하지 않을 것"이라고 말했다. 대전 서구 오동 주민 이상길씨는 "35가구가 사는 마을이 송전선로에서 불과 60m"라며 "마을이 살아 있는 한 목숨 걸고 끝까지 투쟁하겠다"고 목소리를 높였다.이날 기자회견에는 주민과 시민단체 회원 등 100여 명이 참석했으며, 이들은 '주민이 반대하는 입지 선정 반대', '용인 반도체 국가산단 전면 재검토', '전기를 생산하지도 소비하지도 않는데 송전선로 웬말인가', '전국적인 관광지 장태산에 송전철탑 결사반대' 등의 문구가 적힌 손피켓을 들고 '송전선로 백지화'를 외쳤다.한편, 기자회견을 마친 지역주민과 대책위 관계자 등은 입지선정위원회가 열리는 KW컨벤션 5층 회의장 앞으로 몰려가 항의했다. 한전 측이 이들의 출입을 통제하면서 소란이 일기도 했으나 물리적 충돌은 일어나지 않았다. 주민들은 "입지선정 반대한다", "송전탑 백지화하라", "입지선정위원 각성하라" 는 등의 구호를 외치며 항의를 이어갔다.