이 대통령의 질문, "오늘 주식 팔았는데 돈은 왜 모레 주나"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"박용진 규제개혁위 부위원장이 저한테 메시지를 보냈던데, '왜 주식을 오늘 팔았는데 돈은 모레 주냐' 그런 얘기 있잖아요. 그게 아마 미수 거래하고도 좀 관계가 있을 것 같긴 한데, 누가 설명 한 번 해주시면 좋겠고요."

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큰사진보기 ▲18일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 개인투자자 자격으로 참석한 방송인 장동민이 발언하고 있다. 2026.3.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 18일 주재한 '자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회'에서 던진 질문이다. '위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장'이란 슬로건 아래 마련된 이날 간담회는 중동발 불확실성에 따른 금융시장 변동성 확대에 대한 대응방안을 점검하는 한편, 위기를 기회로 삼아 자본시장의 근본적인 체질개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다.특히 이날 간담회에는 코스닥·코넥스 상장기업 대표와 스타트업 대표, 기관투자자, 애널리스트 등 자본시장 관계자들과 대학생·청년 등 개인투자자들이 참석했다. 이 대통령은 "코리아 디스카운트. 똑같은 주식이고 똑같은 회사인데 한국 증권거래소에 상장됐다는 이유로 할인받는 일이 수십년 간 계속됐다"면서 어떻게 하면 이를 '코리아 프리미엄'으로 바꿔낼 수 있을지 관련 현장의 고민과 조언을 요청했다.이 대통령이 이날 즉석에서 던진 질문은, '미국은 작년부터 주식 매도 후 체결일로부터 영업일 기준 하루 뒤 돈을 지급 받는데 한국은 왜 못하냐'는 현장의 질문이기도 하다. "국제적 동향을 잘 파악해 절대 늦지 않고, 오히려 선제적으로 청산·결제가 이뤄질 수 있도록 준비해 나가겠다(정은보 한국거래소 이사장)"는 답변이 돌아왔다.이 대통령은 이 자리에서 "우리가 하기에 따라서 코리아 디스카운트가 아니고 얼마든지 정상 평가를 넘어서서 코리아 프리미엄도 가능하다"면서 ▲ 기업의 지배구조 및 경영권 남용 ▲ 시장의 불투명성 및 불공정성 ▲ 모호한 경제 산업 정책 방향 ▲ 한반도 지정학적 리스크 등을 코리아 디스카운트의 원인으로 꼽았다.이에 대해 이 대통령은 먼저 "지정학적 리스크 문제는 사실 생각보다 많이 과장돼 있다. 정치권이 부당하게 악용하면서 불필요하게 긴장감이나 불안감을 증폭시킨 측면이 있다"고 지적했다. "결국 쌍방이 모두 피해를 입는 극단적인 상태의 전쟁은 웬만한 경우 특별히 원치 않는다"는 것. 또한 "최근에 전쟁 때문에 불안감이 증폭되긴 하지만, 우리 대한민국의 방위력 수준은 세계적 수준"이라고 강조했다."산업 경제 정책도 마찬가지로 하기에 따라서 얼마든지 개선할 수 있다고 생각한다"면서 국민주권정부의 산업경제 정책방향은 여기 계신 분들을 포함해 관심 있는 국민 대다수가 인지할 수 있을 만큼 명확하다"고 밝혔다.시장의 투명성과 관련해서는 "'주가조작 패가망신'. 제가 그런 얘기를 자주 하는데 실제로 그렇게 만들어야 한다"며 "어떻게 보면 좀 심하다 싶을 정도의 제도들 또는 금융감독원 중심으로 조사 단속 인력도 대폭 늘리고 실제 성과도 나고 있다"고 소개했다.하지만 이 대통령은 이외에도 개선해야 할 과제들이 많다고 지적했다."가게에 저게 썩은 물건인지 제대로 된 물건인지 알 수가 없는 것들이 막 섞여 있으면 가기 싫고. 벌써 상장돼 있는데 거기서 또 일부 떼서 상품을 만드는 중복 상장 문제도 그러하다"면서 코스닥 시장을 이원화 하고 중복 상장을 막는 방안을 예로 들었다.이어 "거래 시스템을 좀 정리해서 많은 사람들이 자유롭게 편하게 시장에 참여할 수 있게 하는 것이 중요하지 않을까 싶다"면서 "특히 현장에서 필요로 하는 것들이 어떤 게 있는지를 많이 모아보면 좋겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 "전쟁 때문에 주가가 폭락했다가 지금 등락을 거듭하고 있는데, 모든 일은 이제 양면이 있다"라며 미국·이스라엘-이란 전쟁에 따른 위기를 기회로 삼자고도 강조했다.이와 관련 이 대통령은 "사실 작년에 2500~2600선에서 정말 쉬지 않고 조정도 없이 6천 중반대까지 (코스피가) 올라갔는데 매우 불안한 느낌을 가지고 있었다"라며 "어쩌면 (중동 상황을) 하나의 계기로, 이렇게 다지는 과정을 겪고 있는 것 같다"고 했다.이어 "국가적 위기도 우리가 잘 이겨내야 되겠지만 내부적으로는 이럴 때야말로 필요한 조치들을, 필요한 계획과 과제들을 잘 해결하는 것이 새로운 출발을 준비하는 길"이라며 허심탄회한 제안들을 해 달라고 요청했다.