김하수 청도군수 '주거침입 혐의' 검찰 송치... 국힘에 공천 신청

요양원 직원에게 욕설과 폭언을 해 물의를 빚은 김하수 경북 청도군수가 공동주거침입 혐의로 검찰에 송치됐다 (관련기사 : 폭언·욕설 논란 김하수 경북 청도군수, 이번에는 주거침입?
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경북 청도경찰서에 따르면 김 군수는 지난 1월 11일 오후 욕설 녹취록을 폭로한 요양원 원장 집에 무단으로 들어간 혐의를 받고 있다.
요양원 원장 A씨는 "김 군수 외 1명이 집 대문을 임의로 열고 침입했다"며 "욕설 내용을 폭로한 것과 관련 앙심을 품고 보복하기 위해 무단으로 침입한 것"이라고 주장했다.
이후 A씨는 김 군수를 무단침입과 협박 혐의로 청도경찰서에 고소장을 제출했고 지난 4일 고소인 조사를 받았다.
경찰은 지난 1월 말 김 군수를 협박과 공동주거침입 등의 혐의를 적용해 피의자로 입건하고 조사를 진행해 왔다,
경찰은 3월 초 김 군수를 불러 한 차례 조사한 뒤 지난 13일 '폭력행위등처벌에관한법률위반(공동주거침입)' 혐의로 검찰에 송치했다. 하지만 협박 혐의에 대해서는 추가 조사가 필요하다고 밝혔다.
이와 관련 김 군수는 "A씨가 사과를 받아주지 않고 전화 연결도 안 돼 직접 집으로 찾아가는 과정에서 벌어진 일"이라고 해명했다.
김 군수는 지난 12일 <오마이뉴스>와 통화에서 "사과의 뜻을 전하기 위해 여러 차례 전화를 시도했고 문자도 남겼지만 연락이 되지 않았다"며 "당시 직접 사과의 뜻을 전하기 위해 A씨와 잘 아는 직원과 함께 자택을 방문했다"고 설명했다.
김 군수는 오는 6월 지방선거를 앞두고 국민의힘에 청도군수 공천을 신청한 상태이다.