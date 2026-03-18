울산 북구에도 '24시간 시립 돌봄시설'이... "돌봄은 지역사회 책무"

큰사진보기 ▲울산시가 365일 24시간 긴급 돌봄 서비스를 제공하는 공공 아이돌봄시설을 북구에 추가로 마련했다. 18일 열린 울산시립아이돌봄 송정센터(북구 송정6길 5) 개소식에서 김두겸 울산시장과 박천동 북구청장,시의원,지역 아동센터장,주민 등이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

울산 북구에 울산시가 365일 24시간 긴급 돌봄 서비스를 제공하는 공공 아이돌봄시설 '울산시립아이돌봄 송정센터'(북구 송정6길 5)가 들어섰다.울산시립아이돌봄 송정센터는 갑작스러운 돌봄 공백이 발생할 경우 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 24시간 돌봄 서비스를 제공하는 공공 돌봄시설이다.울산시립아이돌봄센터는 앞서 지난 2024년 7월 남구 신정동에 처음 개소해 지난해 6790명의 아동이 이용하는 등 공공 긴급돌봄 서비스에 대한 시민 수요증가에 대응해 왔다. 이에 울산시가 북구에 송정센터를 추가로 마련했다.울산시 관계자는 "이번 송정센터 개소로 북구지역까지 공공 돌봄 기반(인프라)이 확대되면서 보다 많은 가정이 긴급돌봄 서비스를 가까이에서 이용할 수 있을 것으로 기대된다"며 "울산시는 공공 돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 거점형 시립아이돌봄센터 확충을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.개소식은 18일 김두겸 울산시장을 비롯해 시의원, 지역주민 등 200여 명이 참석한 가운데 축사, 줄 자르기(테이프 커팅식), 기념 촬영, 시설 순회(라운딩) 순으로 진행됐다.김두겸 울산시장은 "아이들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 것은 지역사회의 중요한 책임"이라며 "앞으로도 부모가 안심하고 아이를 키울 수 있도록 촘촘한 돌봄체계를 구축해 나가겠다"라고 말했다.한편 울산시립아이돌봄 송정센터는 3월 19일부터 4월 29일까지 영아·유아·초등학생을 대상으로 단계별 시범운영한다.이어 4월 30일부터 정상 운영에 들어가 0세부터 12세까지 아동을 대상으로 365일 24시간 긴급·틈새돌봄 서비스를 제공한다. 시간당 최대 25명까지 이용할 수 있다.다만 센터는 24시간 운영되지만, 아동 1인당 이용시간은 1일 4시간, 월 최대 48시간만 이용 가능하다.