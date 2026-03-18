권칠승 의원 "느린학습자 생애주기별 지원체계 구축 앞장 설 것"

큰사진보기 ▲권칠승 국회의원과 사단법인 느린학습자 시민회는 지난 17일 느린학습자를 위한 정책협약식을 진행했다. ⓒ 권칠승의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲권칠승 국회의원이 지난 1월 경계선지능 청년 주고용사업장인 '프리웨일'에 방문해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 권칠승의원실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

더불어민주당 경기도지사 경선 후보 권칠승 국회의원(경기 화성병)이 느린학습자를 위한 생애주기별 지원체계 구축에 나서겠다고 밝혔다.권 의원은 지난 17일 국회의원회관에서 사단법인 느린학습자시민회와 느린학습자 정책 협약식을 열고, 느린학습자를 위한 공교육 체계 정비와 고용·노동 생태계 마련 등을 약속했다.이번 협약은 느린학습자와 가족들이 교육과 정책, 제도의 사각지대에서 벗어나 안정적인 삶을 누릴 수 있도록 실질적인 지원 방안을 마련하기 위해 추진됐다. 이날 협약식에는 권 의원을 비롯해 송연숙 느린학습자시민회 이사장, 최혜경 전국느린학습자부모연대 대표, 곽미라 서울 부대표, 서인숙 안양 아올다 대표 등이 참석했다.권 의원은 "그동안 느린학습자들은 장애와 비장애의 경계에서 어떤 법적 보호도 받지 못한 채 사회적·정책적·제도적 공백을 견뎌왔다"며 "이제는 관념적인 논의를 넘어 실질적인 변화를 만들어내야 할 때"라고 강조했다.송연숙 이사장은 "권칠승 의원은 전국 단위 청년 느린학습자의 목소리에 귀를 기울이며 이 문제를 공론화한 최초의 정치인"이라며 "현장에서 함께 고민하고 애써주는 만큼 이번 협약을 통해 느린학습자의 평범한 삶이 실현되길 바란다"고 밝혔다.양측은 이번 협약을 통해 ▲사회적·정책적·제도적 공백 해소 ▲분절적 지원을 넘어선 생애주기별 지원체계 마련 ▲성인 느린학습자 고용기회 확대를 통한 고용노동 자립체계 구축 ▲지역사회 연계 및 인식 제고를 위한 사회지원체계 구축 등 4대 핵심 과제를 공동 추진하기로 했다.현장에서도 사회적 관심과 지원 확대에 관한 요구가 이어졌다. 최혜경 대표는 "느린학습자 아이들은 졸업하면 정말 갈 곳이 없다"며 "이번 협약을 통해 느린학습자의 구체적인 자립 지원 방안이 마련되기를 바란다"고 말했다.곽미라 서울 부대표와 서인숙 안양 아올다 대표는 느린학습자 청년을 위한 정책적 관심이 확대되고 있다는 점에서 의미가 큰 것 같다며, 그동안 정치적 효능감을 느끼지 못해 실망을 할 때도 있었는데 그간 소외됐던 느린학습자의 삶을 실질적으로 바꿀 수 있는 계기가 되길 바란다고 전했다.이번 협약을 추진한 권칠승 의원은 2024년 '경계선지능인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제정안'을 대표 발의하고, 국회와 지역을 오가며 토론회와 간담회를 이어가는 등 관련 정책의 공론화를 주도하고 있다.최근 경계선지능 청년 고용·자립 지원 현장도 잇달아 방문하고 있다. 권 의원은 경계선지능 청년 주고용 사업장인 사회적기업 '프리웨일'과 고양시에 위치한 사회적농장 '뜨렌비팜' 등을 찾아 당사자·관계자의 목소리를 청취하며 정책 보완에 나섰다.특히 권 의원의 지역구인 경기 화성시는 경계선지능 청년 취업 지원 시범사업 등을 추진하며 관련 정책을 선도적으로 도입해 온 지역이다. 권 의원은 이 같은 지역 사례를 바탕으로 제도화와 예산 확대 필요성을 강조하고 있다.이날 권 의원은 "느린학습자가 사회의 당당한 일원으로 자립할 때까지 책임지고 과제를 완수하겠다"며 의지를 밝혔다.