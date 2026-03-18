화성시의회 "경계선지능 청년 고용, 일반기업까지 확대해야"

큰사진보기 ▲지난 16일 화성특례시의회 본회의장에서 열린 제249회 임시회 제1차 본회의 모습. ⓒ 화성특례시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲배현경 의원 5분발언 모습 ⓒ 화성특례시의회 관련사진보기

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경기 화성시의회에서 경계선지능 청년을 위한 체계적인 정책 마련 필요성이 제기됐다. 특히 고용 사각지대 해소와 실효성 있는 지원 체계 구축이 핵심 과제로 언급됐다.화성특례시의회(의장 배정수)는 지난 16일 본회의장에서 '제249회 임시회 제1차 본회의'를 열고 17일간의 의사일정에 돌입했다. 이번 임시회에서는 추가경정예산안과 주요 정책 안건이 논의되는 가운데, 5분 자유발언을 통해 시민 생활과 밀접한 정책 제안이 이어졌다.이날 배현경 의원(더불어민주당)은 경계선지능(느린학습자) 청년의 취업과 고용 문제를 주요 의제로 제시했다. 배 의원은 "느린학습자 청년은 외형상 장애가 드러나지 않아 제도적 지원에서 소외되기 쉽다"며 "특히 청년기에 접어들수록 취업과 사회 진입 과정에서 겪는 어려움이 더 크게 나타난다"고 지적했다.이어 "최근 국회와 여러 지방자치단체에서 관련 정책과 조례 제정이 확대되고 있는 만큼, 화성시도 선제적인 대응이 필요하다"고 강조했다.배 의원은 화성시가 추진한 '느린학습자 청년 취업 지원 시범사업'의 성과도 언급했다. 지난해 화성시는 화성시사회적경제지원센터, 한국장애인고용공단 고용개발원과 함께 느린학습자 청년의 진로 설계와 직업교육, 일경험 기회를 지원했다. 이 과정에서 지역 사회적경제기업과 연계해 직무 경험을 제공했으며, 참여자와 보호자의 만족도도 높았던 것으로 나타났다.다만 배 의원은 "사업이 사회적경제 기업 중심에 머물러 일반 기업으로 확산되지 못한 한계가 있었다"며 "시범사업을 넘어 지속 가능한 정책으로 발전시킬 필요가 있다"고 언급했다.이에 따라 배 의원은 두 가지 정책 방향을 제시했다. 먼저 지역 내 경계선지능 청년 규모와 특성을 파악하기 위한 실태조사를 실시해 정책 설계의 기초 자료를 마련해야 한다고 밝혔다. 아울러 직무교육과 취업 연계를 강화하고, 기업 참여를 유도해 안정적인 사회 진입 체계를 구축할 필요가 있다고 강조했다.배 의원은 "느린학습자는 각자의 속도로 성장할 수 있는 잠재력을 지닌 존재"라며 "조기 발굴부터 교육, 고용, 자립까지 이어지는 촘촘한 지원 체계가 마련돼야 한다"고 말했다.화성시는 올해 느린학습자 청년 공공인턴을 모집했으며, 경계선지능 청년 취업·고용 지원사업도 확대 운영할 계획이다. 시 관계자는 올해 6월 중 관련 예산을 확정한 뒤 사업을 본격 시행할 예정이라고 전했다. 계획에 따르면, 시는 지속적인 고용 유지를 위해 느린학습자 청년을 채용하는 기업에 인건비 일부를 지원하는 방안을 검토하고 있다.또한 사회적경제 기업에 더해 일반기업 참여를 확대하기 위해 보건복지부와 사회보장제도 신설을 협의 중인 것으로 알려졌다. 관련 예산은 이번 추가경정예산안에 포함돼, 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 1일 제2차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.