충북도지사 신용한-김수민 바른미래당 '남매 내전' 될까

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김수민 전 충북도 정무부지사가 충북도지사 선거 주자로 급부상하면서, 이번 지방선거가 옛 바른미래당 출신 인사들 간 대결 구도로 치러질 가능성이 제기되고 있다.현 김영환 충북지사도 바른미래당 출신이라는 점에서, 충북에서 같은 계열 출신 지사가 2회 연속 배출될지 주목된다.지난 16, 17일 이틀 동안 국민의힘 충북도지사 경선구도가 요동쳤다. 유력주자였던 현 김영환 충북도지사가 공천배제 되면서 탈락했다. 더불어 국민의힘 공관위는 추가공모 결정 입장을 밝혔고, 김수민 전 충북도지사가 서류를 제출했다.이는 '특정인 전략공천설'로 비화됐고, 국민의힘 당내 주자들의 반발로 이어졌다. 유력후보 중 하나였던 조길형 전 충주시장은 이에 반발해 예비후보를 사퇴했다. 윤희근 전 경찰청장은 선거운동 중단을 선언했고, 윤갑근 변호사도 '중대결심'을 시사했다. 이러한 과정에서 이틀 만에, 김수민 전 부지사가 국민의힘 후보로 급부상했다.더불어민주당의 경우 4명의 후보가 출사표를 던졌다. 송기섭 전 진천군수과 노영민 전 대통령 비서실장, 신용한 지방시대부위원장과 한범덕 전 청주시장이 예비후보로 등록한 상태다.더불어민주당의 경우 오는 25일부터 27일까지 최종 결선투표에 진출할 2인을 뽑는 1차 경선을 진행된다. 이후 4월 2일부터 4일까지 결선투표를 통해 최종 후보를 선출한다.지역 정가에선 국민의힘 충북도지사 후보로 김수민 전 부지사가 될 가능성이 높아졌다고 보고 있다. 불공정 특혜 시비까지 불거진 가운데, 국힘 당내후보들의 집단 사퇴 가능성까지 제기되면서 김수민 후보가 무혈 입성할 것이라는 분석도 나온다.더불어민주당의 경우 한 치 앞을 내다보기 힘든 상황이다. 최근 진행된 각종 여론조사에서 노영민, 송기섭, 신용한 예비후보가 오차범위 내에서 다닥다닥 붙어있는 형국이다. 어느 후보도 상대를 압도하지 못하면서, 2인 양자대결로 치러지는 결선투표에 가서야 최종후보가 판가름 날 가능성이 높다.만약 신용한 예비후보가 민주당 후보로 선출되고, 국민의힘에서 김수민 전 부지사가 후보로 선출되면 '바미 내전'이 벌어지게 된다. 두 인물 모두 지금은 사라진 '바른미래당' 출신이라는 공통점을 가지고 있다.신용한 예비후보의 경우 2018년 치러진 제8대 동시지방선거에 바른미래당 충북도지사 후보로 출마했다. 당시 신용한 예비후보는 9.2%를 득표해 3위로 낙선했다. 현 김영환 충북지사도 바른미래당 소속으로 경기도지사 선거에 출마했다. 당시 김영환 지사는 4.8%를 득표하는 데 그쳤다.김영환 지사와 신용한 예비후보가 바른미래당 소속으로 경기지사와 충북지사로 출마했던 2018년 김수민 전 부지사는 원내 대변인을 지냈다. 이후 세 사람은 바른미래당을 탈당해 국민의힘 계열 정당으로 소속을 변경했다.세 사람은 이런 저런 관계로 얽혀있다. 신용한 예비후보와 김영환 지사는 연세대학교 동문이다. 김수민 전 부지사는 김영환 지사가 정무부지사로 발탁했다. 신용한 예비후보와 김수민 전 부지사는 바른미래당 시절 친분이 돈독했던 것으로 전해진다. 2022년 대선 당시에도 세 사람은 윤석열의 당선을 위해 뛰었던 경력을 가지고 있다.하지만 지금은 위치가 바뀌었다. 신용한 예비후보의 경우 인재영입을 통해 민주당에 입당했다. 김영환 지사와 김수민 후보는 이번 국민의힘 공천 파동으로 완전히 등을 돌렸다. 김 지사는 김수민 부지사에 대해 '이리 떼', '배신자'라며 감정을 날을 세우고 있다.